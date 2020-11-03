Спецназовец объяснил, что делать при уличной стрельбе

Президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров рассказал, что необходимо делать мирным жителям, если началась стрельба. Об этом сообщают РИА Новости.

Мирные жители, по его мнению, должны падать на землю и медленно отползать за большие твердые объекты, гражданам следует проявлять бдительность и стараться определить злоумышленников, чтобы спрятаться.

"В случае, если мирные граждане окажутся в месте, где ведется стрельба, им следует падать на землю и медленно ползти к тому месту, которое может вас защитить. Это может быть статуя, жесткий предмет или твердый камень, которые мог бы спасти от выстрела".

В местах массового скопления людей также важно зрительно оценивать прохожих. Дело в том, что человек, который готовит теракт, выдает себя внешним видом, жестами и мимикой. Эксперт уточнил, что сейчас необходимо избегать появления вблизи культовых сооружений — прежде всего христианских и мусульманских.