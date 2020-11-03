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Ветеран «Альфы» рассказал, как обезопасить себя во время уличной стрельбы 

Анастасия Иванова 1 час назад
Спецназовец объяснил, что делать при уличной стрельбе
Фото: depositphotos.com
Президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров рассказал, что необходимо делать мирным жителям, если началась стрельба. Об этом сообщают РИА Новости.
Мирные жители, по его мнению, должны падать на землю и медленно отползать за большие твердые объекты, гражданам следует проявлять бдительность и стараться определить злоумышленников, чтобы спрятаться.

"В случае, если мирные граждане окажутся в месте, где ведется стрельба, им следует падать на землю и медленно ползти к тому месту, которое может вас защитить. Это может быть статуя, жесткий предмет или твердый камень, которые мог бы спасти от выстрела".

В местах массового скопления людей также важно зрительно оценивать прохожих. Дело в том, что человек, который готовит теракт, выдает себя внешним видом, жестами и мимикой. Эксперт уточнил, что сейчас необходимо избегать появления вблизи культовых сооружений — прежде всего христианских и мусульманских.

"Ввиду того, что творится сейчас во Франции и в Австрии, я бы совершенно откровенно рекомендовал жителям тех мест держаться подальше от христианских храмов и мечетей, потому что предсказать какова будет реакция радикальных исламистов и фашиствующих элементов, настроенных резко против мусульман, невозможно".

Ранее "Рамблер" передавал слова Нетребко о теракте в Вене.
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Истории , Сергей Гончаров
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