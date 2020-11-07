«Это было самым худшим годом»

В Сети пользователи обратили внимание на то, как похожи 2020 и 536 год. Оба года стали високосными и принесли много проблем людям, которые жили в обеих эпохах.

«Это было начало одного из худших периодов для жизни, если не самым худшим годом», — говорит Майкл Маккормик из Гарвардского университета.

Больше всего год известен тем, что он начался с первого из трех сильных извержений вулканов в Исландии. В Европе изменился климат, началось резкое понижение среднегодовой температуры. Ученые так и не пришли к единому выводу, что стало причиной этого. Есть две гипотезы: это произошло из-за извержения вулкана, из-за чего снизилась прозрачность атмосферы; либо причиной стало столкновение с крупным метеоритом.

Природные явления спровоцировали туман, который держался 18 месяцев днем и ночью. Он погрузил Европу, Ближний Восток и часть Азии в темноту.

«И в этом году произошло величайшее чудо: весь год солнце испускало свет как луна, без лучей, как будто оно теряло свою силу, перестав, как прежде, чисто и ярко сиять. С того времени, как это началось, не прекращались среди людей ни война, ни моровая язва, ни какое-либо иное бедствие, несущее смерть. Тогда шёл десятый год правления Юстиниана», — писал секретарь полководца Велизария, Прокопий Кесарийский.

Из-за похолодания люди страдали от голода и неурожая. С 536 по 539 годы многие страны фиксировали неурожай хлеба. В то время в Китае выпал снег, что также повиляло на сельское хозяйство и благополучие людей.

В этом же году произошла первая в истории зарегистрированная пандемия чумы, известная как Юстинианова чума. Ученые выяснили, что заболевание пришло от грызунов из Китая. Болезнь проходила преимущественно в бубонной и септической форме. При этом связь между похолоданием, голодом и чумом не доказана. Однако для людей того времени все это было одной вереницей неудач.