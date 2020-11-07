Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

В Сети узнали, какой год в истории человечества был худшим 

Елизавета Назарова 4 часа назад
«Это было самым худшим годом»
Фото: depositphotos.com
В Сети пользователи обратили внимание на то, как похожи 2020 и 536 год. Оба года стали високосными и принесли много проблем людям, которые жили в обеих эпохах.

«Это было начало одного из худших периодов для жизни, если не самым худшим годом», — говорит Майкл Маккормик из Гарвардского университета.

Больше всего год известен тем, что он начался с первого из трех сильных извержений вулканов в Исландии. В Европе изменился климат, началось резкое понижение среднегодовой температуры. Ученые так и не пришли к единому выводу, что стало причиной этого. Есть две гипотезы: это произошло из-за извержения вулкана, из-за чего снизилась прозрачность атмосферы; либо причиной стало столкновение с крупным метеоритом.
Природные явления спровоцировали туман, который держался 18 месяцев днем и ночью. Он погрузил Европу, Ближний Восток и часть Азии в темноту.

«И в этом году произошло величайшее чудо: весь год солнце испускало свет как луна, без лучей, как будто оно теряло свою силу, перестав, как прежде, чисто и ярко сиять. С того времени, как это началось, не прекращались среди людей ни война, ни моровая язва, ни какое-либо иное бедствие, несущее смерть. Тогда шёл десятый год правления Юстиниана», — писал секретарь полководца Велизария, Прокопий Кесарийский.

Из-за похолодания люди страдали от голода и неурожая. С 536 по 539 годы многие страны фиксировали неурожай хлеба. В то время в Китае выпал снег, что также повиляло на сельское хозяйство и благополучие людей.
В этом же году произошла первая в истории зарегистрированная пандемия чумы, известная как Юстинианова чума. Ученые выяснили, что заболевание пришло от грызунов из Китая. Болезнь проходила преимущественно в бубонной и септической форме. При этом связь между похолоданием, голодом и чумом не доказана. Однако для людей того времени все это было одной вереницей неудач.
Видео дня. На видео сняли кита, чуть не проглотившего туристов
Комментарии 1
Истории , Майкл Маккормик , Гарвардский университет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Что будет, если коснуться электрического угря
14:39
Что будет, если коснуться электрического угря
Безумный мир
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
09:03
Что будет, если в Землю врежется гигантский астероид
Безумный мир
Самостоятельно избивший авто шлагбаум попал на видео
00:24
Самостоятельно избивший авто шлагбаум попал на видео
Безумный мир
Танец лысого попугая умилил Сеть
00:49
Танец лысого попугая умилил Сеть
Безумный мир
Мужчина показал, что будет, если проглотить пчелу
03:42
Мужчина показал, что будет, если проглотить пчелу
Люди
Как простой шведский моряк стал королем каннибалов
03:22
Как простой шведский моряк стал королем каннибалов
Люди
Пес дерзко отпихнул невесту, чтобы поцеловать жениха
00:30
Пес дерзко отпихнул невесту, чтобы поцеловать жениха
Безумный мир
На видео сняли кита, заглотившего лодку с девушкой
00:48
На видео сняли кита, заглотившего лодку с девушкой
Безумный мир
Мощный тайфун не помешал мужчине наслаждаться кофе
01:04
Мощный тайфун не помешал мужчине наслаждаться кофе
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение