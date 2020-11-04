Когда Черчилль хотел начать войну с СССР 

Cчитается, что союзники — это те, кто объединяется, имея общие цели и задачи. Они несут полную ответственность друг перед другом в соответствии с договором и выполняют все союзнические обязательства. Но это в теории. Реальная жизнь с теорией нередко расходится.

Рассмотрим несколько исторических примеров середины XX века.

23 июня 1941 года сенатор Гарри Трумэн разоткровенничался:

«Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом, пусть они убивают друг друга как можно больше. Но я ни при каких обстоятельствах не хочу, чтобы победила Германия».

Одно из заявлений премьер-министр Великобритании, Уинстона Черчилля , неоднократно замеченного в антисоветских и русофобских взглядах звучало так:

«Нужно не допустить Советы в долину Дуная и на Балканы». Эти слова подтверждал президент США, Франклин Рузвельт: «Всякий раз, когда премьер–министр настаивал на вторжении через Балканы, — говорил Рузвельт своему сыну, Эллиоту, — всем присутствующим было совершенно ясно, чего он хочет. Он хочет врезаться клином в Центральную Европу, чтобы не пустить Красную Армию в Австрию и Румынию и даже, если возможно, Венгрию». А в октябре 1942 года Уинстон Черчилль на заседании военного кабинета требовал «задержать русских варваров как можно дальше на Востоке, чтобы они не угрожали свободной Европе».

«Операция Санрайз», «Берлинский инцидент», «Операция Кроссворд»

С приближением окончания войны западные союзники искали возможности договориться с гитлеровской Германией. Одна из таких встреч вошла в историю под кодовым названием «Операция Санрайз» или «Бернский инцидент» — она же «Операция Кроссворд».

8 марта 1945 года в Берне (Швейцария) состоялась встреча между американским разведчиком Алленом Даллесом , американским генералом Лейманом Лемницером, начальником разведоотдела Объединенного штаба, британским генералом, Теренсом Эйри, с одной стороны и обергрупппенфюрером Германии, представителем СС при армейской группе «Ц» в Италии, Карлом Вольфом, с другой. Целью встречи являлось заключение сепаратного договора между Германией, США и Англией.

Важнейшей задачей переговоров было ослабление военных действий Германии на Западном фронте в пользу западных держав и переброска резервов для борьбы с СССР. Это позволило бы сдержать продвижение Красной Армии на Запад, и обеспечить странам-союзникам возможность взять Берлин раньше, чем это сделает Советский Союз. Однако советское руководство, узнав о переговорах, стало настаивать, чтобы его тоже допустили к участию. Уклончивые ответы союзников вынудили Москву настоять на прекращении каких-либо дальнейших переговоров союзников с немецкой стороной.

План «Немыслимое»

Информация, о которой пойдет речь, была опубликована в печати в октябре 1998 года. Основой для нее стали документы Государственного архива Великобритании, в частности, датированный 22-м мая 1945 года план «Немыслимое», разработанный штабом планирования военного кабинета.

Согласно документу, удар по СССР через Северную Германию должна была нанести полумиллионная группировка англо-американских войск совместно со 100-тысячной немецкой армией, сформированной по приказу Черчилля из остатков гитлеровского вермахта. Согласно плану, Третья мировая война должна была начаться 1 июля 1945 года переходом в решительное наступление против СССР 47 западных дивизий. Предположительно приказ по планированию данной операции пришелся на апрель 1945 года.

Важно отметить, что на тот момент нацистская Германия находилась в полной политической изоляции. Ее единственный по блоку союзник, Япония, против которой, согласно Ялтинской конференции должен был выступить СССР, уже была не в состоянии оказывать какое-либо влияние. США полностью разгромили ВМС Японии и выбили японские войска со всех захваченных ими территорий Тихого океана. Правда, японские сухопутные войска еще представляли грозную силу (квантунская армия насчитывала 1,5 млн человек), борьба с которой по подсчетам самих американских военных могла продолжиться до 1947 года. В этом состояла одна из основных причин американской заинтересованности участия СССР в совместных военных действиях против Японии.

Согласно договоренностям Ялтинской конференции, СССР должен был оказать на посильную военную помощь американским союзникам на Востоке, по большей части в сухопутном направлении. Конечно, Советский Союз имел собственные геополитические интересы в данном регионе и развернул в начале 1945 года серьезную подготовку к грядущей битве против японской армии. В апреле с советско–германского фронта на Дальний Восток были отправлены первые командно–штабные управления войсковых соединений, которым после разгрома гитлеровской Германии предстояло вступить в войну с Японией.

Именно в эти дни премьер–министр Великобритании Уинстон Черчилль распорядился о подготовке плана «Немыслимое», согласно которому после завершения войны с гитлеровской Германией Лондон планировал нанести удар по Советскому Союзу.

Сталин был вовремя проинформирован о предательских планах Черчилля, и чтобы отрезвить своих союзников, 29 июня дал команду передислоцировать войска в более выгодное положение и, применив информационно–пропагандистские инструменты, обнародовал информацию о немецкой армии У. Черчилля.

План «Тоталити» и другие

Американцы, как и англичане, особым благородством не отличались и тоже намеревались нанести удар по СССР. Согласно плану «Тоталити» объектами атаки американцев в сентябре-ноябре 1945 года должны были стать 20 советских городов: Москва, Горький, Куйбышев, Свердловск, Новосибирск, Омск, Саратов, Казань и другие. Н. Н. Яковлев в своей работе « ЦРУ против СССР» пишет, что: «…на территорию СССР планировали обрушить 196 атомных бомб (100 процентный резерв)».

Советскому руководству приходилось вести не только открытую войну с гитлеровской коалицией, но еще отслеживать и предупреждать попытки союзников навредить или попытаться начать Третью мировую войну. Благодаря выдающейся работе советской разведки, военной агрессии против СССР удалось избежать.