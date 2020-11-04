За что и как пытали в Тайной канцелярии 

Петр Первый остался в истории как государь-новатор, прорубивший окно в просвещенную Европу из «дремучей» боярской Руси. С детства насмотревшийся на борьбу за власть между соперничавшими группировками знати и впечатленный Стрелецким бунтом, в результате которого к власти фактически пришла царевна Софья Алексеевна, Петр правил железной рукой, не пощадив даже родного сына-заговорщика. Именно он создал Тайную канцелярию, которую сегодня порой называют чуть ли не «русской инквизицией». Чем занималась Тайная канцелярия и была ли она так страшна?

«Тайная канцелярия была создана, прежде всего, для следствия по делу царевича Алексея, — рассказывает профессор Высшей школы экономики Александр Каменский. — Это дело было экстраординарным, и для расследования того, что Петр считал антигосударственным заговором, нужно было создать какой-то специальный, чрезвычайный орган. Когда это дело было закончено, канцелярия стала постоянно действующим учреждением».

Итак, Тайная канцелярия была основана Петром Первым в 1718 году, сначала она действовала параллельно с выполнявшим тем же функции Преображенским приказом, созданным еще в 1686-м, и так же управлялась непосредственно государем. Основной функцией обоих ведомств был политический сыск, то есть расследование политических преступлений. Далеко не всех устраивало разрушение старых порядков и насаждение новых, Петр нуждался в инструменте охраны своей власти.

Н. Н. Ге, «Петр Первый допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе»

В зону интересов канцелярии могли попасть участники заговоров, люди, подозреваемые в том, что называлось «похищением государственного интереса» (нанесении государству серьезного ущерба). Оскорбительные слова в адрес государя приравнялись к преступлениям против безопасности государства и могли караться смертью. Конечно, система доносов расцвела буйным цветом, в России XVII-XVIII веков широкое распространение получила формула «слово и дело государево», произнесение которой обозначало, что человек владеет важной информацией и готов ею поделиться.

«Существовали определенные правила, которые следовало соблюдать, — объясняет Каменский. — Если человек неодобрительно высказался о царском указе или кинул на пол бумагу с царским указом, это трактовалось как оскорбление самого государя. Была налажена система доносов, более того, существовали серьезные наказания за недоносительство».

По мнению историка Евгения Анисимова, в результате подавляющая часть государственных преступлений на самом деле не угрожала государственной безопасности и здоровью государя, и политический сыск в основном был занят не реальными преступлениями, которые угрожали государственной безопасности, а болтовней. За пьяные речи можно было поплатиться жизнью, но, как правило, провинившегося были кнутом и отпускали.

«В середине XVIII века был составлен целый список дивных государственных преступлений, — рассказывает в своем курсе «Закон и порядок в России XVIII века» Анисимов. — Обзывание императорского указа воровским, сквернословие при чтении указа, неснимание шапки при чтении указа, хранение в дому запрещенных манифестов, громкое выражение сочувствия наказываемому преступнику, непразднование календарных дней без уважительной причины, брань портрета императорского, изодрание указа и высказывание фразы «На него я плюю», название своего жития царским. Умаление без умысла государева титула, ошибка при написании этого титула, непитие за здравие и отговорки при неявке на службу якобы по той причине, что за здравие государя принуждали многажды пить».

Доходило до абсурда — в отчетах Тайной канцелярии за 1726 год историки встречали дела людей, осужденных «за сделку с дьяволом супротив государства», «за отказ пить во здравие монарха», «за уход с церковной службы за благополучие императора», «за изречение непристойности» и даже «за поминание антихриста в государственном учреждении». Однако главная цель была достигнута — народ боялся.

По указу Петра, слушания особо важных дел — о государственной измене, о покушении на жизнь государя, о преступлениях чиновников — должны были проводиться по понедельникам в присутствии самого государя. Узаконенным методом дознания в период существования Тайной канцелярии были пытки, которые применялись при расследовании любых преступлений, независимо от того, были это политические преступления или чисто уголовные. Дыба, частичное снятие кожи, вырезание ноздрей, сдавливание головы — все это ужасает, но, уверяет Александр Каменский, в этих методах «по общеевропейским меркам того времени ничего особенного не было».

Историк Игорь Курукин в книге «Повседневная жизнь Тайной канцелярии» утверждает, что основным и ежедневным инструментом была дыба, которой часто было достаточно для того, чтобы человек начал говорить. Особенно если после экзекуции по избитой спине пытаемого на дыбе проводили горящим веником: «Было ему во оном розыску 60 ударов и после розыску зжен огнем, а с огня говорил». Курукин приводит выдержку из документа, подробно регламентирующего порядок пыток, в том числе такой фрагмент:

«Хотя по законам положено только три раза пытать, но когда случится пытаной на второй или на третьей пытке речи переменит, то еще трижды пытается. И если переговаривать будет в трех пытках, то пытки употребляются до тех пор, пока с трех пыток одинаковое скажет, ибо сколко б раз пытан ни был, а есть ли в чем нибудь разнить в показаниях будет, то в утверждение должен еще три пытки вытерпеть; а потом и огонь таким образом: палач отвязав привязанныя ноги от столба, висячего на дыбе ростянет и, зажегши веник, с огнем водит по спине, на что употребляетца веников три или больше, смотря по обстоятельству пытанного».

Зафиксированы разные случаи того, как подследственные переносили пытки. Серьезным наказанием считалось 25 ударов кнутом, кстати, шрамы от кнута оставались на спинах навсегда, подобно клейму. Чтобы понять, подвергался ли человек раньше телесным наказаниям, пишет Курукин, палач раздевал жертву по пояс и укладывал животом на пол, после чего проводил по спине руками, разогретыми в горячей воде. Следы ударов кнутом, плетью или палками проступали багровым цветом. Эту процедуру проделали и с Емельяном Пугачевым.

Однако многие выдерживали гораздо больше, чем 25 ударов кнутом. Например, рецидивист-разбойник Гаврила Никонов, вместе со своими подельниками угодивший в Тайную канцелярию в 1737 году, так и не «сломался», несмотря на то, что его опознали жертвы и назвали соучастники. Разбойник выдержал шесть пыток, после чего был приговорен к смерти и умер подвешенным за ребра на крюк.

А вот растиражированный миф о том, что царевич Алексей в застенках Петропавловской крепости был запытан до смерти, не соответствует действительности. «Верховный суд, состоявший из довольно большого числа людей, приговорил царевича к смертной казни, — говорит Каменский. — Как считает большинство историков, для того, чтобы не проводить публичной церемонии, по приказу царя он был задушен в камере».

Чтобы укрепить полномочия Тайной канцелярии за пределами Санкт-Петербурга и Москвы, Петр создал институт фискалов. Это были люди из числа духовенства, которые вели переписку с царем и докладывали о политической обстановке и настроениях народа в регионах. По европейскому примеру их стали называть «инквизиторами». Отсюда и выражение «русская инквизиция», которое можно встретить сегодня применительно к Тайной канцелярии.

Ведомство пережило Петра всего на один год и было упразднено в 1726 году. В 1731 году оно было восстановлено как Тайных розыскных дел канцелярия. Царившая на российском престоле с 1730-го по 1740 год Анна Иоанновна панически боялась дворцовых переворотов. За 10 лет ее правления под расследования о государственной измене попали 4046 человек, более тысячи были казнены, около 20 тысяч — сосланы в Сибирь. Одним из самых резонансных стало дело кабинет-министра Артемия Петровича Волынского, противника режима «бироновщины».

«Приговор был объявлен 20 июня: Волынского посадить на кол, предварительно вырезав язык; Хрущова, Мусина-Пушкина, Соймонова и Еропкина четвертовать и отсечь им головы. Затем императрица смягчила приговор: Волынскому вместо самой мучительной казни (посадить на кол) отсечь правую руку и голову четвертовать, а детей сослать в Сибирь –дочерей в монастыри, а сына тоже содержать в Сибири до 15-летнего возраста, а затем определить вечно в солдаты на Камчатку; Соймонова и Эйхлера, бив кнутом, сослать в Сибирь, а Мусина-Пушкина, вырезав язык, — в Соловецкий монастырь»,

— сообщает историк Н. И. Павленко.

Предельно жестоко расправилась Анна Иоанновна и с родом Долгоруких, в опалу попали Голицыны. Обстоятельства казней сохранились в документации канцелярии.

Если расправа над Волынскими и Долгорукими была понятна и связана с желанием императрицы избавиться от могущественных кланов, которые привели ее к власти и одновременно стремились ограничить ее, то загадкой остается судьба княжны Прасковьи Юсуповой (на картине Н. В. Неврева сверху). Вскоре после смерти отца, Григория Дмитриевича Юсупова, девушке пришлось вытерпеть дознание в канцелярии, наказание плетьми и насильственный постриг в монахини с высылкой в Иоанно-Введенский монастырь под Тобольском. Остальных Юсуповых немилость Анны Иоанновны не коснулась. Существует мнение, что причиной была личная неприязнь со стороны капризной императрицы…

Мир24

В 1740 году Анна Иоанновна скончалась. Опустевший престол заняла дочь Петра I Елизавета, которая дала развитию Тайной канцелярии новый виток — учредила должность соглядатаев. Эти люди профессионально занимались шпионажем: перехватывали письма, допрашивали гонцов, следили за шпионами, вели запись переговоров и встреч высоких государственных лиц с иностранцами. Генерала Ушакова, сподвижника Петра I, на посту главы Тайной канцелярии сменил граф Александр Шувалов . При нем в опалу попали ближайшие сподвижники Елизаветы: генерал-фельдмаршал Степан Апраксин и граф Алексей Бестужев-Рюмин, французский дипломат Шетарди и немец Лесток. В 1762 году Петр III ликвидировал Канцелярию тайных и розыскных дел, однако вместо него в том же году Екатерина II учредила Тайную экспедицию, выполнявшую ту же роль. И Петр III, и Екатерина II выступали за смягчение методов следствия.

«…Спустя два месяца Сенат внял монаршему милосердию, — пишет Кукурин. — Приведя примеры усердия местных властей по делам сомнительным и просто мелочным (о крестьянине Андрее Козицыне, который «с распроса и с пыток показал на себя, что он лет с пятнадцать ‹…› учился чародейству и волшебству» и таким образом «портил» местных женок, или о «девке» Агриппине Мырзиной, известной «блудодейством» и пытанной из-за кражи 30 копеек), сенаторы указали провинциальным и воеводским канцеляриям «в пытках по делам поступать со всяким осмотрением, дабы невинные напрасно истязаны и напрасного кровопролития не было, под опасением тягчайшего за то по указам штрафа».

Вскоре после вступления на престол Екатерина Великая запретила формулу «слово и дело государево». «А если кто отныне оное употребит в пьянстве или в драке или, избегая побоев и наказания, таковых тотчас наказывать так, как от полиции наказываются озорники и бесчинники», — распорядилась императрица. Тайная канцелярия окончательно была упразднена Александром I, он же в 1801 году отменил в России пытки. Ну а документы Тайной канцелярии (Тайных розыскных дел канцелярии и Тайной экспедиции) стали важными историческими артефактами, проливающими свет на хитросплетения интриг вокруг российского престола.