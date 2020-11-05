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Кто и зачем придумал вешать ковры на стену в СССР 

Мира Маркина 3 часа назад
Кто и зачем придумал вешать ковры на стену в СССР
Фото: depositphotos.com
В советское время ковры на стенах были незаменимым предметом интерьера, а в некоторых домах даже свидетельствовали о достатке хозяев.
Спустя десятилетия допотопный тренд канул в небытие, и теперь люди в поисках съемного жилья отказываются жить в квартирах, стены которых увешаны коврами. Но почему в СССР без них было нельзя обойтись? Разбирался "Рамблер".
Ковры на стенах начали постепенно заполнять квартиры советских граждан в 1960-е. Именно в это время стартовала массовая урбанизация: из ветхих деревенских домов и бараков люди наконец переезжали в новые недорогие квартиры в хрущевках.
Квартиры гражданам нравились, но имелся у них один существенный недостаток: такие постройки с трудом удерживали тепло, из-за чего жильцам приходилось проявлять недюжинную смекалку, дабы обеспечить себе комфортное существование. Тогда и начали вешать ковры на стены и устилать ими пол для того, чтобы утеплить квартиры.
С тех пор прошло более полувека, но и по сей день в некоторых домах можно встретить этот некогда функциональный предмет интерьера. И пока у одних он вызывает лишь неприязнь, другие вспоминают о нем с приятной ностальгией.
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