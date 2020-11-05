Зачем европейцам окно в ванной 

На первый взгляд ванные комнаты россиян ничем не отличаются от ванных комнат европейцев: раковина, зеркало, унитаз, душевая кабина или ванная — стандартный набор всего необходимо присутствует и у нас, и у жителей Европы.

Однако есть одна деталь, которая подчас вводит россиян в ступор, — окно. Для чего окно в ванных комнатах европейцев? Ответ на этот вопрос — в материале "Рамблера".

На первый взгляд странное решение обусловлено простыми бытовыми потребностями. Одно или даже несколько окон в европейских квартирах могут быть расположены прямиком над унитазом или напротив душевой. Дома спроектированы таким образом неслучайно. Дело в том, что естественное освещение помогает жителям Европы экономить на электроэнергии. И это далеко не все: при помощи таких окон они могут избавляться от пара после горячего душа, а также избежать появления плесени.

Учитывая эти нюансы, окна в ванной уже не кажутся чем-то странным. Но возникает иной вопрос: почему их не устанавливают в квартирах россиян? Наверняка иностранцев удивляет этот феномен российских квартир.