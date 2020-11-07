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Почему девушек на Руси называли «заразами» 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Почему девушек на Руси называли «заразами»
Фото: И. Глазунов
Удивительно, как со временем слово может изменить свое первоначальное значение. Сегодня «зараза» имеет два смысла: инфекция, вирус, приводящий к болезни или оскорбительное ругательство, которое используется в быту и имеет просторечный оттенок. «Рамблер» расскажет о происхождении этого слова и его истории.
В XVIII веке слово «зараза» имело совершенно другое значение. Так говорили о красавицах, о девушках, чья внешность отличалась от остальных в лучшую сторону. Мужчины, восхищаясь женской красотой, называли ее именно заразой.
Вернемся к истории слова. Предположительно, «зараза» восходит к слову «сражать», «сражен» или «поражен», что и подтверждает его современное значение: поражен вирусом. Получается, что красота женщин в буквальном смысле сражала мужчин наповал, отсюда и появилось такое определение, как «зараза».
Почему слово, которое первоначально использовалось в значении «красота» резко его поменяло? Лингвисты предполагают, что виною всему церковные устои. Во времена правления Петра I русские красавицы стали распространять в нашей стране европейскую моду, стали популярны балы, танцы, девушки, конечно из богатых семей, приобретали новые модные аксессуары. Естественно, все это привело к тому, что девушки становились более свободными в своем поведении и общении с мужчинами. Этому стала противится церковь: по ее канонам: девушка должна быть красива лишь духовно, а чрезмерное увлечение своей внешностью — это уже грех. Поэтому слово «зараза» перестали использовать, как комплимент, а оставили в значении «поражать», когда говорили о болезнях.
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