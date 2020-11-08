Что стало с журналистом, призвавшим истребить всю нацию 

Конфликт в Нагорном-Карабахе давно перерос в информационную войну между Арменией и Азербайджаном. Участвуют СМИ, политики, журналисты, спортсмены, звезды и самые простые люди. Однако призывы, которые публикуют некоторые "воинствующие" пользователи Сети, располагающие большой аудиторией, шокируют всех.

Особенно шумно сейчас обсуждается обращение главы пресс-службы азербайджанского футбольного клуба "Карабах". Так, Нурлан Ибрагимов опубликовал на своей странице в Facebook пост, ужаснувший весь мир. Журналист призвал убивать всех без исключения армян, от ребенка до старика.

"Мы должны убить всех армян. Ребенка, женщину, старика — без разницы, надо убить. Никакой жалости, никакого сострадания. Если мы не убьем, то они убьют нас и наших детей", — такой призыв он опубликовал на своей открытой странице в Facebook.

Facebook

В качестве аргумента он привел в пример действия Турции в прошлом веке.

"С ними не получится говорить по закону. Турция сколько лет пробовала, не получилось. Наконец поняли, когда поговорили на их языке", — написал Ибрагимов.

Таким образом Ибрагимов намекает на геноцид армян в Османской империи в 1915 году, когда в стране были истреблены сотни тысяч людей по этническому признаку. По его мнению, законные действия властей не помогают в отношении этнического меньшинства, зато помогает резня.

"Пусть никто не говорит со мной о милосердии, о том, что не нужно уподобляться им. Огонь родителя, похоронившего ребенка в Гяндже или Барде, нельзя погасить, сравнивая с их горем", — заявил Ибрагимов.

Такие слова от лица публичного человека в 2020 году ввергли многих в шок. Конечно, после "шума" в Сети Ибрагимов удалил публикацию, однако последствий было уже не избежать.

"Действия представителя азербайджанского клуба сложно описать словами. Это не одна из "обычных" публикаций азербайджанских футбольных чиновников, после которой ФФА потребовала не милитаризовать и не политизировать футбол. Это призыв к убийству, жестокой пропаганде этнического насилия, де-факто новому геноциду со стороны представителя клуба, который выступает в турнире под эгидой УЕФА…", — прокомментировали в Федерации футбола Армении.

Позже руководство азербайджанского клуба, в котором работает Ибрагимов высказалось о том, что его позицию не поддерживает, однако отмечает, что такие слова были написаны им после того, как он почитал новости и разнервничался. В руководстве клуба пояснили, что в отношении Ибрагимова, который "не смог сдержать своих эмоциональных переживаний", будет заведено административное дело и, возможно, применены дисциплинарные взыскания.

"Отметим, что высказывания Нурлана Ибрагимова в социальной сети фейсбук, где он не смог сдержать своих эмоциональных переживаний против жестокости, о написании которых впоследствии пожалел и удалил их, не отражают официальную позицию футбольного клуба «Карабах» и не одобряются нашим клубом.

За совершение правонарушения Ибрагимов привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Республики Азербайджан…", — написала пресс-служба клуба в фейсбуке.

Как реагируют в мире

В УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) уже начали расследование этого эпизода.

"В соответствии со статьей 31 (4) дисциплинарного регламента УЕФА сегодня был назначен инспектор по этике и дисциплинарным вопросам для проведения расследования в связи с заявлениями, сделанными в социальных сетях должностным лицом ФК "Карабах". Информация по поводу этого расследования будет предоставлена в свое время", — сообщается в заявлении УЕФА.

Немецкий спортивный гигант Adidas в связи с этой ситуацией уже направила азербайджанскому футбольному клубу письмо о прекращении любого сотрудничества в одностороннем порядке.