Как съеденная булка убила короля

Адольф Фредрик правил в Швеции целых 20 лет и был властителем довольно добрым и прогрессивным. Но стал легендой он не при жизни, а после смерти. Вернее, благодаря причине гибели, о которой сейчас и расскажет «Рамблер».

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Фредрик скончался 12 февраля 1771 года. Адольф стал единственным королем, которого убила сладкая булочка, съеденная на десерт.

Роковая булочка была отправлена в королевский рот не просто так. Дело в том, что в скандинавской традиции есть день, похожий на нашу Масленицу — fettisdag, или Жирный вторник. В этот день было принято наедаться перед Великим постом: сначала просто подъедали запасы скоромного, а со временем стали буквально обжираться. Считалось: чем больше съедено в Жирный вторник, тем лучше и обильнее будет урожай.

Вот и для короля в тот злополучный день накрыли роскошный стол. По свидетельствам биографов, 60-летний монарх откушал за обедом кабачковый суп, лобстеров с икрой, копченую сельдь и квашеную капусту, а запил все это большим количеством игристых напитков. Далее подавался десерт — традиционные шведские булочки семла. Адольф съел их аж 14 штук, после чего почувствовал себя нехорошо. Удалившись в свои покои, король помучился какое-то время болями в животе, а затем умер. Придворные лекари ничего не смогли поделать. Поэтому Фредрик вошел в историю как король, скончавшийся от обжорства.