Говорящий попугай спас хозяина от гибели

Житель австралийского города Брисбен Антон Нгуен рассказал, как попугай спас его от пожара, передает телеканал Sky News.
Жилье загорелось ночью, когда мужчина спал. Домашний попугай по кличке Эрик увидел возгорание и начал выкрикивать имя хозяина.
«Я услышал хлопок, и Эрик, мой попугай, начал кричать. Поэтому я проснулся и почувствовал запах дыма», — объяснил австралиец.
По его словам, птица разбудила его задолго до того, как сработали датчики дыма. Нгуен увидел пламя, прихватил домашнюю птицу, сумку с вещами и быстро покинул дом.