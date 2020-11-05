Говорящий попугай спас хозяина от гибели

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Житель австралийского города Брисбен Антон Нгуен рассказал, как попугай спас его от пожара, передает телеканал Sky News.

Жилье загорелось ночью, когда мужчина спал. Домашний попугай по кличке Эрик увидел возгорание и начал выкрикивать имя хозяина.

«Я услышал хлопок, и Эрик, мой попугай, начал кричать. Поэтому я проснулся и почувствовал запах дыма», — объяснил австралиец.

По его словам, птица разбудила его задолго до того, как сработали датчики дыма. Нгуен увидел пламя, прихватил домашнюю птицу, сумку с вещами и быстро покинул дом.