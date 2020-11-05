«Нельзя победить Санта-Клауса»: третий срок президента

5 ноября 1940 года президент США Франклин Рузвельт в первый и единственный раз в истории был избран на третий срок. Четыре года спустя он выиграл и свои четвертые выборы, но вскоре умер от инсульта. При его преемнике Гарри Трумэне в Конституцию США внесли поправку, ограничивающую президентские полномочия двумя сроками.

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Франклин Делано Рузвельт вошел в мировую историю как один из наиболее значимых политиков XX века. При авторе экономической программы «Новый курс» США преодолели Великую депрессию и внесли вклад в победу над нацистской Германией и милитаристской Японией во Второй мировой войне. Рузвельт выступал против диктата крупного бизнеса в своей стране и за сотрудничество с СССР на международной арене.

Как отмечает в своей статье «Франклин Рузвельт – многогранный гений» доктор философских наук Марк Скибицкий, 32-й президент проявил себя великим управленцем. Он глубоко осознавал свою колоссальную ответственность перед находящейся в критическом состоянии страной, правильно выбирал стратегические цели для деятельности и исключительно эффективно распоряжался имевшейся у него огромной властью. Глава государства демонстрировал необычный стиль работы: любой американец мог позвонить специальному помощнику президента, а более 100 человек звонили Рузвельту в любое время и по любому поводу.

Его успешность и популярность конвертировались в рекордное по продолжительности пребывание в качестве главы государства — 12 лет.

Рузвельт четырежды избирался на президентский пост, хотя до него ни один американец не выдвигал свою кандидатуру даже не третий срок. В 1932 году тогдашний губернатор штата Нью-Йорк победил действовавшего президента, республиканца Герберта Гувера . В 1936-м Рузвельт обошел губернатора Канзаса Альфреда Лэндона.

Сам он во время второго срока заявлял, что не станет вновь баллотироваться на пост, но и не останавливал тех, кто считал его достойным продлить свои полномочия в Белом доме. В Конституции не было ограничений на данный счет, однако после того, как от третьего срока отказался первый президент Америки Джордж Вашингтон , это вошло в традицию, которую никто не нарушал в течение более полутора веков.

Рузвельт говорил своим близким о том, что устал и хочет вернуться к размеренной жизни простого гражданина. Но начатая Адольфом Гитлером большая война в Европе и активность пронацистски настроенных кругов в США изменили его решение. Президент дал понять, что, если Демократическая партия выдвинет его вновь, он не сможет отказаться. Поэтому 15 июня 1940 года съезд демократов в Чикаго выдвинул Рузвельта кандидатом в президенты. Он получил в несколько раз больше голосов, чем два других претендента, вместе взятые.

В 1940-м Рузвельту исполнилось 58 лет. Он накопил огромный политический опыт и вплотную подошел к тому, чтобы уверовать в собственную непогрешимость.

Соперником Рузвельта от республиканцев стал малоизвестный юрист Уэнделл Уилки, не занимавший прежде выборных должностей. Его команда развернула бурную предвыборную агитацию. Он критиковал меры оппонента по преодолению экономического кризиса, а также военные приготовления его администрации. Кандидат Демпартии, впрочем, уклонился от активных действий, сообщив, что не имеет ни времени, ни желания вести избирательную кампанию.

«Кампания Уилки была спланирована и организована по всем правилам новейших избирательных технологий с учетом уроков прошлого и уже накопленного республиканцами нового опыта, — указывал историк Виктор Мальков в своей книге «Великий Рузвельт. «Лис в львиной шкуре». – В ход были пущены изощренная демагогия и на широкую ногу поставленная реклама «нового республиканизма». Позитивная программа Уилки в экономической сфере воплощалась в следующей триаде: «Пересмотр законодательства с тем, чтобы поощрить частные капиталовложения; сокращение правительственных расходов; смягчение неоправданно строгих ограничений, содержащихся в экономических законах».

Рузвельт включился в гонку лишь за две недели до выборов. Президенту было важно подчеркнуть, что он занимается вопросами государственной важности, а не охотой за голосами. Вместо дискуссий с Уилки он сделал акцент на достижениях «Нового курса» в социальной сфере. Закрывая свою избирательную кампанию, Рузвельт произнес: «Я вижу Америку, где рабочих промышленных предприятий не выгоняют с работы в расцвете лет, где нет этой бесконечной нищеты, переходящей по наследству от поколения к поколению».

Выборы состоялись 5 ноября 1940 года.

За Уилки активно голосовали жители сельских районов Среднего запада, в то время как Рузвельту отдало предпочтение население крупных городов.

«5 ноября 50 млн американцев пошли на избирательные участки. С раннего утра Рузвельт уселся за обеденным столом в Гайд-парке. Перед ним лежали большие листы бумаги и остро отточенные карандаши – он сам подсчитывал результаты голосования, передававшиеся по радио. Сначала итоги были благоприятными, к полудню картина изменилась – кое-где лидировал Уилки», — писал в одной из своих книг о 32-м президенте США советский историк Николай Яковлев

Уилки показал более высокий результат, чем баллотировавшийся от Республиканской партии четырьмя годами ранее Альфред Лэндон. Он набрал на 6 млн голосов больше предшественника, но все равно заведомо не имел шансов, получив лишь 82 голоса выборщиков против 449 у Рузвельта. Тем не менее, Уилки стал самым серьезным его политическим соперником в карьере. Рузвельт победил при рекордно малом количестве голосов – 27 млн против 22. После этого проигравшие республиканцы изрекли многозначительную фразу: «Невозможно победить Санта-Клауса».

«Когда голоса были подсчитаны, выяснилось, что прочное большинство все еще поддерживает президента, с чьим именем были связаны реформы «Нового курса», но и Уилки получил чуть менее 45% голосов избирателей. Совсем неплохо для первого раза. Выяснилось также, что именно рабочий класс и беднейшие слои населения, как и в 1936 году, в подавляющем большинстве поддержали Рузвельта», — резюмировал историк Мальков.

Как отмечал в одной из своих работ американский историк Бертон Фолсом, «даже после того, как Рузвельт благополучно обосновался в Белом доме на третий срок и угроза фашизма внутри страны вследствие этого миновала, он все еще хотел повысить ставку налога на высокие доходы».

Уилки умер в 1944-м.

В том же году тяжело больной Рузвельт пошел и на четвертый президентский срок, превзойдя республиканца Томаса Дьюи в 36 штатах из 48.