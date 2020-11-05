«Сын инопланетянина»: что нашли в гробнице фараона

4 ноября 1922 года сенсацией завершилась многолетняя работа британских археологов в египетской Долине царей — они обнаружили гробницу знаменитого фараона Тутанхамона. Она была цела. И в ней был не только правитель. А дальше началась мистика: члены экспедиции стали умирать один за другим.

Археолог Говард Картер и его спонсор лорд Карнарвон были одержимы идеей разыскать гробницу легендарного правителя Древнего Египта. Более десяти лет они вели раскопки в разных частях страны, но тщетно. И только разрешение работать в Долине царей вселило скромную надежду. Почему скромную? Долина была изрыта вдоль и поперек. Многие захоронения разграблены. И казалось, шанса на успех нет. Но упорные британцы со второй попытки в 1917 году приступили к изысканиям: первая была неудачной из-за войны. Интуиция подсказала искать по соседству с обнаруженными гробницами других фараонов. Несколько лет ученые и рабочие слой за слоем исследовали почву. Им удалось найти хижины рабочих, тайники, сосуды и много других артефактов.

Гробницы Тутанхамона все не было. Но 3 ноября, приехав на место раскопок, Картер обратил внимание на царившую там необычную тишину. Он понял: что-то произошло. Просто рабочие обнаружили высеченный в скальном грунте спуск и не знали, что делать. Он находился чуть ниже входа в гробницу Рамсеса VI. Это было предчувствие победы! И оно не подвело. Через сутки изыскатели наткнулись на замурованный проход.

© Министерство по делам памятников древности Египта /// Гробницу-катакомбы с мумиями возрастом около 2 тыс. лет нашли археологи в Египте

Как вспоминал Картер, дрожащими руками он проковырял дырку в стене. В лицо пахнуло теплым воздухом. Осторожно, боясь скопления газов, археолог просунул горящую свечу в отверстие. Когда глаза привыкли к мерцающему полумраку, открылась удивительная картина. Усыпальница была заполнена скульптурами диковинных зверей, инкрустированными сундуками и креслами, колесницами, огромным троном и статуями фараона в золотых передниках и сандалиях. Вообще повсюду сияло золото, много золота. Посреди помещения стояли три позолоченных ложа. Но самого Тутанхамона лишь через три месяца обнаружили в другой, тоже замурованной соседней комнате. И не только его. Саркофага было три, но лишь один из них возвышался на громадном золотом ковчеге, украшенном полудрагоценными камнями — здесь и покоилась мумия фараона. Вокруг тоже было много золота, загадочные надписи и рисунки на стенах. К всеобщему удивлению, гробы сохранилась в неприкосновенности. Как потом установили ученые, с фараоном были захоронены два недоношенных младенца — его дети.

© AP Photo / Nariman El-Mofty /// Гробница Тутанхамона в Египте

А дальше мистика переплелась с наукой. Членов экспедиции начала косить смерть. Поползли слухи, что потревоженный фараон разгневался и навел на них порчу. Причина трагедий была раскрыта 40 лет спустя: оказалось, что в организме умерших поселился вирус, который до этого жил в мумиях. И лечился он элементарными антибиотиками.

Не так давно с помощью новейших генетических технологий был установлен точный возраст и облик фараона. Ему было меньше 20 лет. И выглядел он крайне непрезентабельно: имел широкие бедра и подобие молочных желез, косолапил из-за врожденного вывиха ноги. Криминальная версия смерти юноши не подтвердилась. Хотя в Великобритании в 2000-х даже открывалось дело "об убийстве главы египетского царства". Закончилось оно пшиком, но шума было много. До сих пор остается тайной, от чего же именно умер Тутанхамон.

С ним связаны и другие загадки. Есть мнение, что его отцом был фараон Эхнатон, которого некоторые уфологи считают инопланетянином из-за яйцеподобной формы огромного черепа, "паучьих" пальцев, ступней-ласт и непропорционально большого зада. Тутанхамон внешне напоминал этого правителя. Наука по мере возможностей пытается разоблачить и этот миф: мол, у Эхнатона был целый ряд редких генетических отклонений. Впрочем, такого сочетания в современном мире эта же наука не фиксировала ни разу. Так что вопросы отнюдь не исчерпаны.