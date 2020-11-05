Как музеи переносят память об Освенциме в Сеть

Мемориал Холокоста словно пишет в соцсети записки о тех, кто погиб в Освенциме. Хотя можно было бы найти лучшие и менее рискованные способы использования этой учетной записи в Twitter, пишет в издании Times of Israel, Илан Мэнор, сотрудник Оксфордского университета, автор множества работ, в том числе книги «Цифровизация дипломатии», где исследуется, как цифровые технологии изменили дипломатическую практику.

Фото: ИА Regnum ИА Regnum

В своей статье автор размышляет о том, насколько цифровизация этична в данной ситуации.

Несколько дней назад я принял важное решение: я подписался на аккаунт мемориала Освенцима в Твиттере. То, что Освенцим был рекомендован мне алгоритмом Твиттера, неудивительно, поскольку большая часть моей цифровой деятельности восходит ко Второй мировой войне. Я часто гуглю сражения, просматриваю списки фактов Второй мировой войны или читаю страницы Википедии о нацистах. Все это вносит свой вклад в мое академическое исследование использования министерствами иностранных дел знаковых изображений в интернете. В других случаях эта деятельность связана с моим изучением антисемитизма в виртуальном пространстве и способов борьбы с ним.

Однако с тех пор, как я стал следить за Освенцимом в интернете, мои привычки в Твиттере резко изменились. На каждых нескольких прокрутках я получаю черно-белое изображение бедной души, которая оказалась в Освенциме. Эти моменты настолько эмоциональны, что я обращаю мало внимания на другие твиты и чаще всего вообще избегаю Твиттера. Ибо как я могу сосредоточиться на заявлении Верховной комиссии ЕС или видеопоздравлении Майка Помпео, когда сталкиваюсь с такими изображениями? Предполагаю, что большинство людей сочли бы эти образы тревожными, в конце концов, нацисты объявили войну человечеству.

Возникает вопрос, почему мемориал Освенцима вообще стал цифровым (уже в 2012 году)? Музеи и культурные институты давно мигрировали в интернет, и в то время как некоторые предлагают виртуальные туры, другие предоставляют классы или удаленные семинары. Но даже Мона Лиза не улыбнулась бы, увидев эти образы. Не говоря уже о том, что мемориал Освенцима — это не музей, а хранитель истории.

Вполне возможно, что Освенцим использует Твиттер из желания просветить, охватить аудиторию, которая никогда не была в Польше или никогда не слышала о Холокосте. Можно было бы предположить, что удаленные классы или семинары будут лучше подходить для этой задачи. И если Освенцим есть в Твиттере, зачем сводить его ленту к бесконечному сборнику вырезок из дел мертвых пленников? Почему бы не использовать видео, чтобы рассказать историю жизни пленников? Почему бы не записать сообщения от выживших? И почему бы не попытаться осмыслить, какую роль Освенцим мог бы сыграть в сегодняшнем жестоком и разъяренном мире

Особенно тревожным является тот факт, что люди вскоре становятся невосприимчивыми к образам смерти и насилия. В какой-то момент образы перестают вызывать ужас, страх и тоску. В своих книгах Сьюзен Зонтаг описывает, как впервые увидела изображение Освенцима в возрасте 12 лет. Несколько дней она боялась открывать другие книги. Но к тому времени, когда она стала взрослой, шок прошел. Зонтаг говорит то же самое о фотографии «напалмовой девочки», которая потрясла мир в 60-е годы, и которую теперь можно найти во многих домах в антологиях типа «20-й век в фотографиях».