Как музеи переносят память об Освенциме в Сеть

Риск, который Мемориал Освенцима взял на себя, мигрируя в интернет и используя такие изображения, заключается в том, что они станут привычными, знакомыми и даже банальными. Вскоре изображения будут прокручиваться с легкостью, поскольку пользователи будут искать следующий мем или гифку. Но есть и важный вывод для дипломатов. Министерства иностранных дел
, в том числе израильские, также используют ужасные изображения, чтобы осудить нападения на Алеппо, показать лицо голода, поделиться новыми военными инновациями. Такие ученые, как Сьюзен Джексон и Рис Крилли, утверждают, что использование этих образов в социальном плане превращает насилие в нечто, наделенное здравым смыслом. Дипломаты, таким образом, рискуют опошлить и даже нормализовать вооруженный конфликт, что является полной противоположностью их роли миротворцев.