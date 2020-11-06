9 очевидных признаков, что вы живете не по средствам

Скачки доллара и евро, а также нестабильность рубля заставила многих людей пересмотреть свое отношение к деньгам, однако остались и те, кто решил положиться на случай и пренебрег финансовой грамотностью. Какие признаки красноречиво указывают на то, что вы живете не по средствам и как поправить свое материальное положение — на сайте Passion.ru.

Вы точно не знаете, какой суммой располагаете на данный момент

Многие люди заблуждаются полагая, что обеспеченные личности легко расстаются с деньгами, даже не заглядывая, сколько средств у них осталось на счете. На самом деле, как раз богатые и успешные точно знают, сколько денег находится у них на данный момент и какую сумму они могут потратить без вреда для бюджета и репутации. Поэтому возьмите себе за правило проверять состояние своего счета и фиксировать, сколько денег вы потратили и на что. Это поможет вам держать расходы под контролем и не потратить последнее на какую-нибудь безделушку, без которой вы вполне можете обойтись.

Вы игнорируете обязательные платежи и копите долги

Еще одна глупость, которую совершают те, кто живет не по средствам, — игнорируют коммунальные и прочие обязательные платежи, попадают на пени и штрафы и в итоге отдают больше денег, чем должны были выплатить в самом начале. Чтобы не доводить до такого, сразу же планируйте свой бюджет — отложите часть средств на оплату счетов по квартире, кредитов и прочих регулярных платежей из списка «обязательных».

Вы стараетесь быть «не хуже других»

Если вы приобретаете вещи не потому, что они действительно вам нужны, а затем, чтобы пустить пыль в глаза и показать, что вы тоже можете себе многое позволить. В итоге вы берете кредиты, тратите свои кровно заработанные на бесполезные товары вместо того, чтобы подумать о своем будущем и грамотно распорядиться финансами, чтобы улучить свое материальное положение. Попробуйте изменить тактику и научитесь жить по средствам. Тогда вам не придется залезать в долги и думать о том, как справиться с этой финансовой безысходностью.

Вам не хватает денег до зарплаты

Если любая непредвиденная трата повергает вас в ужас, а все приобретения (в том числе и не самые дорогие) планируются вами за несколько месяцев, да и наступления следующего расчетного периода вы ждете больше, чем новогоднего чуда, то это повод задуматься о том, что именно вы делаете неправильно и как оперативно освоить финансовую грамотность, чтобы не считать отчаянно дни до зарплаты. Попробуйте оптимизировать траты, перестаньте спускать все до копейки и начните откладывать часть средств на отдельный счет. В самом начале вам будет сложно выкроить из поступлений «свободные» деньги, но если вы этого не сделаете, то так и не измените свою жизнь к лучшему.

Вы стараетесь никому (даже самому себе) не озвучивать реальные траты

Возможно, вы делаете это потому, что вам стыдно признаться кому-либо в своей несостоятельности и вы сами переживаете из-за того, что живете не по средствам, либо вы просто безответственно относитесь к своим финансам и не знаете, сколько точно тратите денег. В любом случае вы стараетесь умалчивать о своих долгах (или вовсе делать вид, что их не существует) и о крупных приобретениях, чтобы не портить лишний раз себе настроение и не нарваться на нравоучения тех, кто четко знает, как сохранить и приумножить капитал. Чтобы исправить ситуацию, перестаньте заниматься транжирством и задумайтесь о финансовой подушке и инвестициях.

Вы не можете справиться с шопоголизмом

Если вы не можете отказаться от импульсивной покупки и последние деньги готовы спустить на очередную вещицу, которая, может, вам вовсе не нужна, то стоит ли удивляться тому, что ваше материальное положение оставляет желать лучшего? Попробуйте не поддаваться эмоциям и отложить понравившуюся вам вещь на какое-то время. Ведь, возможно, может случиться так, что вы переключитесь на что-то другое и забудете о том, что в каком-то магазине попросили придержать для вас новинку. Кроме того, попробуйте вести учет доходов и расходов, а заодно подумайте, как оптимизировать свои траты, чтобы не спускать деньги на безделушки.

Вы живете одним днем…

Не иметь долгосрочных финансовых целей — основная ошибка тех, кто живет не по средствам и никак не может изменить свою жизнь к лучшему. Другими словами, они потакают сиюминутным желаниям и не понимают, что, допустим, приобретение дорогого гаджета сегодня может стоить им перспективного бизнеса или роскошных апартаментов завтра. Подумайте, действительно ли вам так нужна десятая пара однотипных туфель или смартфон «как у всех» или же вы предпочитаете обеспечить себе безбедное существование в будущем. Если будущее вам действительно важно, то обеспечьте себе пассивный доход, инвестируйте деньги и получайте дополнительную прибыль.

… и не имеете финансовую подушку безопасности

У всех порой случается форс-мажор, но чтобы выйти из ситуации без особых потерь, следует заранее позаботиться о том, чтобы под рукой оказалась некая сумма денег. Ведь если вы вдруг лишитесь источника дохода или вам срочно понадобятся средства, то вы сможете воспользоваться заначкой, а не бежать в банк за кредитом или к знакомым с просьбой одолжить вам хоть сколько-нибудь, чтобы вы дотянули до лучших времен.

Вы не занимаетесь своим бюджетом

Финансисты предупреждают, что ощущение ложной безопасности, когда вы считаете, что в ваших счетах царит полный порядок и волноваться не о чем, но это не так, может сыграть с вами злую шутку и довести вас до разорения. Ведь вы можете быть уверены, что расходы не превышают доходы, спокойно потратить сверх лимита и… отправиться по друзьям занимать деньги до новых поступлений. Поэтому приучитесь фиксировать движения денег на счете, чтобы точно понимать, какую сумму вы можете потратить в этом месяце и сколько вам нужно отложить на всякий случай.