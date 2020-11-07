Что натворил в Сибири Попигайский метеорит 

Если Тунгусский метеорит — астрономический объект, хорошо известный не только в нашей стране, но и за её пределами, то, например, о Попигайском слышал мало кто даже из наших сограждан. Хотя этот неизвестный нам небесный объект был во много раз крупнее Тунгусского: он оставил в Сибири огромный кратер — более 100 километров диаметром. Сейчас даже трудно представить масштабы катастрофы, произошедшей около 35 миллионов лет назад…

Попигай — это где?

Попигай — это небольшое поселение в Сибири, на границе Красноярского края и Якутии. Сам кратер расположен в 30 километрах от него. Несмотря на то, что столкновение случилось давно, след его был обнаружен лишь в 1946 году. Отличительной чертой места является огромное месторождение алмазов. По версии учёных, при столкновении в районе (и в момент) падения были созданы уникальные физические условия: давление в полтора миллиона атмосфер и температура около 4 000 °С. В результате произошло превращение графита в метеоритные алмазы — так называемые импактиты.

Загадки Попигайского кратера

Сам кратер на месте катастрофы вполне обычен и похож на несколько аналогичных астроблем (кратеров, оставленных при соударении), расположенных в других уголках Земли — в Мексике, США, Канаде. Самое интересное, что все эти столкновения произошли примерно в одно и то же время, что позволяет, например, Дмитрию Бадюкову (книга «Метеоритные кратеры на территории России») и ряду других астрофизиков и геологов говорить о предполагаемой массовой бомбардировке в олигоценовый период. Эта глобальная катастрофа могла быть причиной так называемого эоцен-олигоценового вымирания, приведшего к существенному изменению земной флоры и фауны.

Богатства Попигая

Справедливости ради стоит отметить, что речь идёт всё же не о метеорите, а об астероиде. Судя по величине астроблемы, этот космический пришелец по своим размерам в несколько раз превосходил Тунгусский метеорит. Видимо, это и стало причиной образования в районе падения уникальных минералов. Ведь по своим абразивным способностям они в два раза превосходят обычные алмазы. Правда, использовать попигайские импактиты в качестве украшений невозможно, так как они очень тусклые и непрозрачные. Зато в качестве технических они идеальны.

Месторождение алмазов в районе попигайской астроблемы было открыто в 1971 году, но промышленная добыча там никогда не осуществлялась. Связано это с произошедшим примерно в то же время открытием способа производства синтетических алмазов. Именно на них и решила сделать ставку советская промышленность. Кроме того, свою роль сыграло и полное отсутствие инфраструктуры в районе возможной разработки. Поэтому вся информация о попигайском месторождении была засекречена.

Но сегодня ситуация в корне изменилась, и добыча технических алмазов в Попигае может стать рентабельной. Тем более что, как пишет Геннадий Шафрановский в книге «Алмазоносные импактиты Попигайской астроблемы», разведанных запасов месторождения хватит на несколько тысяч лет интенсивной добычи.