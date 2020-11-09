Россияне назвали причины своих неудач в 2020 году

Россияне рассказали, почему 2020 год выдался настолько неудачным. Чаще всего люди связывают произошедшие с ними негативные события с пандемией коронавируса. Подобные результаты показал опрос аналитиков сервиса «Работа.ру».

Каждый пятый опрошенный назвал главной причиной своих неудач пандемию COVID-19. Еще 27 процентов участвовавших в исследовании граждан связывают свой неуспех с другими событиями уходящего года.

Более десяти процентов респондентов считают, что невезение можно объяснить тем, что год — високосный. Еще 1 процент участников опроса заявил, что 2020 год в целом — «мистическая дата».