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Россияне назвали причины своих неудач в 2020 году

Анастасия Иванова
3 часа назад
Россияне рассказали, почему 2020 год выдался настолько неудачным. Чаще всего люди связывают произошедшие с ними негативные события с пандемией коронавируса. Подобные результаты показал опрос аналитиков сервиса «Работа.ру».
Каждый пятый опрошенный назвал главной причиной своих неудач пандемию COVID-19. Еще 27 процентов участвовавших в исследовании граждан связывают свой неуспех с другими событиями уходящего года.
Более десяти процентов респондентов считают, что невезение можно объяснить тем, что год — високосный. Еще 1 процент участников опроса заявил, что 2020 год в целом — «мистическая дата».
Однако почти каждый третий россиянин (30 процентов) не видит связи между собственными неудачами и событиями, которые произошли в 2020 году. Кроме того, у 10 процентов респондентов и вовсе не было проблем в нынешнем году.
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