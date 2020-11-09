Почему Екатерина II хотела ввести многоженство

Императрица Екатерина II попала из родной прусской глубинки в далекую заснеженную Россию еще ребенком. 15-летняя Софья-Августа-Фредерика Анхальт-Цербская, которой предстояло стать одной из самых известных женщин отечественной истории, столкнулась с другой религией, незнакомым языком, непривычным климатом, а главное — абсолютно чуждым ей менталитетом. В ее положении было бы естественно слушать советы опытных людей из окружения и держаться своих истоков, но Екатерина пошла своей дорогой, с головой погрузившись в новую, русскую действительность, не всегда приятную и абсолютно нелогичную.

Первым делом, девушка отказалась от лютеранства, тем самым нарушив волю своего отца. Даже тяжело заболев, Екатерина не изменила своего решения и велела позвать именно православного, а не лютеранского священника. Эта мелочь обеспечила молодой царице уважение и симпатию при дворе. Множество подобных малозаметных деталей обеспечили ей поддержку большинства спустя годы, во время совершения государственного переворота.

Но сместить Петра III Екатерине удалось не только благодаря уважению аристократов и личному обаянию.

Императрицу поддержали англичане, выделив на переворот 100 тысяч рублей — огромную по тем временам сумму.

Екатерина и потом не отказывалась от сотрудничества с британцами, получая от их посольства крупные суммы на свои проекты, в счет платы за важную государственную информацию.

Энергичность Екатерины поражала современников. Императрица вставала рано и сразу же пила очень крепкий кофе. Никто из ее окружения не мог осилить ароматный напиток, сваренный для хозяйки Российской империи. Сразу же после кофе, утром, государыня принималась за важные государственные дела.

За долгие годы своего правления Екатерина II провела несколько войн, присоединила к державе новые земли и основала десятки городов. Крым, отобранный у татар, стал южными владениями империи, а досаждавшая России столетиями на Западе Польша прекратила свое существование как самостоятельное государство.

Российская армия была увеличена с 162 тысяч до 312 тысяч человек, а флот стал больше в восемь раз. Не забывала царица и про промышленность — за время ее правления производственный потенциал империи вырос более чем в два раза и Россия стала одним из крупнейших в Европе экспортеров чугуна, хлеба и текстиля.

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Но императрицу всегда беспокоил вопрос человеческих ресурсов. Население огромной империи было очень скромным, а дальнейшее развитие без роста числа жителей тормозилось. Но не было проблемы, которую Екатерина не взялась бы решить. Взялась она и за улучшение демографической ситуации.

В деревнях населения было предостаточно, но люди нужны были для армии и промышленности. По указу государыни в больших городах империи открыли дома призрения, куда принимались на воспитание сироты и подкидыши. Для помощи вдовам, воспитывающим детей, был создан специальный пенсионный фонд.

Была привлечена и наука — так как смертность от оспы была очень высокой, указом Екатерины была введена обязательная вакцинация населения. Чтобы не допустить эпидемий, в торговых городах и портах открывались карантины, в которых прибывшие в страну купцы и гости должны были отбыть определенное время.

Екатерина II живо интересовалась опытом увеличения населения в других странах. Очень скоро она пришла к выводу, что самым простым и быстрым способом решения проблемы может стать многоженство

Историки считают, что эта мысль могла посетить императрицу во время войны с Турцией, где ислам позволял иметь столько жен, сколько мужчина способен прокормить.

Мудрая императрица понимала, что с наскока в России такой вопрос не решить и «закидывала удочки» в светском и церковном обществе. Сама Екатерина внешне была доброй христианкой, соблюдала праздники и посты, посещала службы. Но на деле под этим всем благочинием скрывалась прагматичная атеистка, постепенно наступающая на церковь и лишающая ее влияния на государство.

Будучи горячей поклонницей идей Вольтера и Дидро, императрица воспринимала религию лишь как удобный инструмент управления массами. Известно, что в 1767 году, обер-прокурор Синода Иван Иванович Мелиссино, назначенный самой императрицей, подал в Сенат законопроект, касающийся реформирования церкви.

Среди многочисленных пунктов было введение полной свободы вероисповедания, легализация общин старообрядцев, смягчение и сокращение постов и создание особой, подконтрольной императрице комиссии, которая избавила бы церковь от странных обрядов и глупых суеверий, таких как нетленные мощи и чудотворные иконы. В состав этого органа Екатерина планировала включить образованных людей, «не ослепленных предрассудками».

В документе была и отмена многих религиозных праздников, постепенное упразднение монашества и пересмотр одеяния духовенства в сторону «платья более приличного и современного». Царица выступила и за упрощение разводов, которые допускались только с одобрения церкви и исключительно при факте доказанного прелюбодеяния одного из супругов.

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Митрополит Арсений Мациевич

Все эти нововведения должны были подготовить почву для главной реформы — введения многоженства. Но планам прогрессивной императрицы не суждено было сбыться — Синод не одобрил изменения, а с одним из наиболее влиятельных священнослужителей, митрополитом Ростовским Арсением Мациевичем, и вовсе возник серьезный конфликт.

Мациевич был выходцем из Польши, сыном православного священника, выросшим в католической среде. Он, как никто другой, хорошо понимал, что новые законы будут на руку Папе и иезуитам и усилят их позиции в Российской империи. Митрополит был уверен, что православие — опора русской государственности и ослабление веры неизбежно приведет страну к подчинению Ватикану и приходу католицизма.

Императрица жестоко отомстила оппозиционеру, назвав его «вралем», а затем заточив в темницу. Мациевич умер в заключении, но так и не изменил своим принципам, до последнего дня сохранив авторитет среди духовенства и мирян. Глядя на упорство митрополита и его сторонников Екатерина поняла, что многоженства на Руси не потерпят и более об этом новшестве не помышляла.