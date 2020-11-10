Рыбак выловил огромную смертельно опасную рыбу

Рыбак из штата Флорида поймал крылатку рекордного размера.

Дональд Баутрино ловил рыбу в Мексиканском заливе и случайно поймал смертельно ядовитую колючую крылатку длиной 46,20 сантиметра. Он занимался подводной охотой на кампечинского луциана, но обратил внимание на рыбу непривычных размеров. Мужчина поймал ее, чтобы измерить.

Выбравшись на берег, он отнес улов к менеджеру прибрежных ресурсов округа Окалуза для официального измерения. Тот подтвердил, что американец стал новым рекордсменом штата Флорида по самой длинной крылатке, пойманной в Мексиканском заливе. До этого рекордным уловом считалась крылатка длиной 45,89 сантиметра.

Florida Fish and Wildlife Conservation Commission

«Я был очень рад и сразу же сообщил жене о своем рекорде», — признался рыбак.

Комиссия по охране дикой природы и рыбного хозяйства Флориды поощряет вылов крылатки, которая оказывает негативное влияние на местных рыб и диких животных. Поэтому рыбаков-рекордсменов награждают небольшими призами.

В плавниках крылаток есть колючие и ядовитые лучи. Если человек уколется о плавник крылатки, у него может начаться тошнота, судороги, головокружение, диарея и потливость. В редких случаях их яд может вызвать временный паралич конечностей, сердечную недостаточность и даже привести к летальному исходу.