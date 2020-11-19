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Чем опасен телефон в туалете 

Мира Маркина 5 часов назад
Чем опасен телефон в туалете
Фото: depositphotos.com
Многие люди не расстаются со своими смартфонами в течение всего дня, даже когда отправляются в туалет. Однако эта привычка может быть чревата серьезными последствиями, о которых догадывается отнюдь не каждый. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Мыслительные способности ухудшаются

Специалисты давно установили, что смартфоны мешают сосредоточиться и нарушают мыслительный процесс, даже если мы не пользуемся ими в данный момент. Вот почему очень важно хотя бы какое-то время находиться вдали от гаджетов. Например, справляя естественную нужду.

Увеличивается зависимость.

Чем чаще мы пользуется смартфоном, тем более зависимыми от него становимся. Если вы не способны расстаться с телефоном даже в туалете, это значит, что в скором времени вам будет сложнее общаться с людьми оффлайн, а также решать рабочие задачи, ведь уже по инерции вы будете обращаться к девайсу каждые несколько минут.

Бактерии

Недавнее исследование показало, что многие телефоны грязнее, чем сидения унитаза. Задумывались ли вы об этом? Вдобавок к этому, на телефонах детей из средней школы была обнаружена кишечная палочка. Эти вредные бактерии провоцируют разные проблемы пищеварительной системы. И это отнюдь не единственный вид бактерий, способных перекочевать из туалета на телефон.
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