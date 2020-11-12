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«Вдыхали испарения в хлеву»: как лечились в древние времена 

Анастасия Иванова 12 ноября 2020
«Вдыхали испарения в хлеву»: как лечились в древности
Фото: depositphotos.com
Существует распространенный миф о том, что раньше люди были здоровее. На самом деле, медицина в древности была на примитивном уровне, поэтому люди либо не доживали до средних лет, либо им посчастливилось родиться с сильными генами. "Рамблер" выяснил, чем лечились в древности и почему вам бы точно не понравились методы прошлого.
Чтобы вылечить респираторные заболевания, врач на Руси мог отправить пациента "вдыхать испарения в хлеву". Считалось, что необычные ингаляции могут избавить человека от кашля. Помимо прочего, лечились при помощи прогреваний, прижиганий и отваров целебных трав.
Уже в древности люди научились ставить пломбы, о чем говорят многочисленные раскопки археологов. Особенно тщательно за зубами следили в Италии. Но если к врачу идти не хотелось, можно было справиться при помощи альтернативного метода — поймать жабу в полнолуние и сказать специальные слова.
Серьезные операции тоже нужно было как-то проводить, поэтому в качестве анастезии в разных странах использовали ладан, каннабис и опиум. К сожалению, у многих болеутоляющих был обнаружен сильный побочный эффект в виде привыкания. Сейчас многие лекарства прошлого переквалифицировались в группу "наркотические вещества".
Среди самых популярных способов лечения можно выделить укус ядовитыми змеями или насекомыми, кровопускание и протирание святой водой. И если малая доля яда могла заставить организм противостоять вирусу и активнее бороться, а кровопускание было направлено на очищение крови, то святая вода помогала только по счастливой случайности.
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