Зачем фигуристки натягивают колготки на коньки 

В каждом виде спорта существуют свои необычные особенности. Например, фигуристки зачем-то натягивают колготки на коньки, что со стороны выглядит довольно-таки странно. "Рамблер" выяснил, для чего спортсменки делают это.

Логично предположить, что лезвие может легко разорвать колготки, однако очень часто — это незаменимая часть костюма. На самом деле, на коньки надевают не обычные капроновые колготки, а специальные защитные чехлы. Спортсмены используют их, чтообы сохранить превозданный вид коньков.

Тренировки по фигурному катанию длятся часам, поэтому ботинки царапаются и теряют приличный вид. Для показательного выступления "изношенные" ботинки использовать запрещено, так как в данном виде спорта очень важна эстетика.

Вы спросите, почему фигуристки просто не купят себе отдельные коньки для выступлений, но дело здесь даже не в деньгах. Для новых лезвий требуется длительная раскачка. Каждый фигурист подгоняет их под себя. Поэтому просто надеть коньки и идеально исполнить номер, скорее всего, не выйдет.

Также защитные чулки созданы для снижения риска получить травму. Они скрывают шнурки, липучки и другие элементы, которые могут спровоцировать падение. Так как ноги фигуриста постоянно скрещиваются, скорость движения высока, а тело никак не защищено, даже простой шнурой может стать катастрофой. Поэтому защитный чехол исключает возможность появления лишних деталей.