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Познер заявил о «фашистских чертах» СССР 

Lenta.ru и ещё 4 23 часа назад
Познер заявил о «фашистских чертах» СССР
Фото: Газета.Ru
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у СССР имелись фашистские черты. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на сайте «Познер Online».

«Я понимаю, что то, что я скажу, вызовет дикое недовольство многих людей, но в определенной степени Советская Россия имела определенные фашистские черты», — отметил журналист.

Журналист заявил, что в принципе опасается фашизма, однако считает, что Россия через это уже прошла. «Ностальгия, которая существует у не очень многих людей, — ее опасаться не следует», — уверен Познер.
Ведущий добавил, что даже может в чем-то понять подобную ностальгию. Он констатировал, что не стоит особо опасаться возникновения фашизма в России. По мнению Познера, у США эта опасность куда выше, так как это «гораздо более наивная страна, куда менее прошедшая через сложные исторические пертурбации».
Ранее Познер заявил, что считает ошибкой создание Содружества Независимых Государств (СНГ) — организации для сотрудничества между некоторыми странами бывшего СССР. Он высказал уверенность в том, что эта организация искусственна, и поэтому предсказал ей скорую смерть.
Владимир Познер — 86-летний советский и российский журналист. Ведущий авторской программы «Познер» на Первом канале с 2008 года. Он стал известен широкой аудитории после телемостов между США и СССР в 1980-х годах. Имеет гражданство России, США и Франции.
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Истории , Владимир Познер
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