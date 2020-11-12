Пандемия коронавируса началась в Китае, из-за чего многие люди обозлились на жителей этой страны. Но вместе с тем именно китайцам удалось взять под контроль эпидемию и приостановить распространение инфекции на территории своего государства. К каким мерам прибегает Китай, чтобы сохранить здоровье своих граждан? Разбирался "Рамблер".

Не так давно появилась новость об очередном бессимптомном случае COVID-19 в городе Тяньцзинь. Зараженный — 48-летний мужчина, работающий в портовой зоне свободной торговли Тяньцзинь Дунцзян в новом районе Биньхая. Как только диагноз пациента подтвердился, все 14 людей, близко контактировавших с ним, были отправлены в место для изоляции.

Вдобавок к этому было проведено массовое тестирование на нуклеиновую кислоту 77 тысяч жителей на улице Хангу, в блоках А и В зоны холодной логистики в центральном рыболовецком порту в новом районе Биньхая.

Таким образом, для испытания нового коронавируса было собрано 51 000 образцов, охватывающих 11 общин на улице Хангу.

"Ночные тесты прошли гладко, и мы объединились с сотрудниками по профилактике эпидемии, чтобы помочь провести тесты для некоторых пожилых людей в нашей общине",

— заявил Ли Хайян, партийный секретарь общины Донгбинли, в которой проживает 3000 человек.

Подобная практика в Китае происходит повсеместно: если COVID-19 был выявлен у одного человека, моментально устанавливается его круг общения, а затем тест на коронавирус сдают тысячи людей, которые могли перехватить заболевание от зараженного. Людям со средним уровнем риска рекомендуют не покидать свои регионы, но если им срочно необходимо уехать, они должны предоставить отрицательный ПЦР-тест в течение семи дней до отъезда.

Ведущий китайский специалист по инфекционным заболеваниям Чжун Наньшань убежден, что секрет успешной борьбы Китая с коронавирусом заключается в четкой стратегии общественного контроля, направленной на быстрое сдерживание вспышки вируса. Именно данная стратегия позволяет китайцам успешно предотвращать массовые заражения в стране.

Наньшань также уверен, что большую роль в борьбе с пандемией играет просвещение людей по вопросам профилактики заболевания. Оно позволяет ослабить страхи населения, но вместе с тем убедить людей беспрекословно следовать необходимым мерам предосторожности.

В свою очередь, глава шанхайской группы клинических экспертов по COVID-19, Чжан Вэньхун заявил, что Китаю удалось опередить коронавирус. Теперь страна может контролировать спорадические вспышки за счет широко распространенного медицинского мониторинга и обнаружения.