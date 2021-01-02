Как работает приют для интим-работников 

В наше время приюты для бездомных людей и животных можно встретить практически повсеместно. Но знали ли вы о существовании приюта для секс-работников? Подробнее о том, как он функционируют и для чего нужен — в материале "Рамблера".

Канадская благотворительная организация WISH открыла двери приюта для работников интим-сферы в ноябре 2020 года. По данным издания Vice, убежище расположено в Ванкувере и работает круглосуточно. Все желающие могут удовлетворить в приюте свои первичные потребности: принять душ, поесть, выспаться, постирать вещи, получить медпомощь и просто отдохнуть.

Первоначально идея WISH заключалась в создании приюта, где секс-работники смогут проживать на постоянной основе, но из-за пандемии формат заведения пришлось пересмотреть. До стабилизации эпидемиологической ситуации приют будет принимать людей только на время. Сейчас в убежище есть 23 спальных места. Нуждающиеся заняли их почти сразу же после открытия.

По мнению исполнительного директора благотворительной организации Мебрата Байена, приют просто необходим людям, работающим в сфере интима. Многие из них не могут свести концы с концами, страдают от отсутствия жилья, насилия и наркотической зависимости. Около 80% женщин, которых поддерживает WISH не имеют возможности арендовать жилье.

Официально проституция запрещена в Канаде. Однако полицейские Ванкувера не задерживают секс-работников, — при встрече с ними они сразу же связываются с WISH.