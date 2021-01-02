Ещё
Далее:
Читайте также:
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр"
Русский хоррор в стиле «Ведьмы из Блэр" «Вдова» в Okko ⟶

Как работает приют для интим-работников 

Мира Маркина 7 часов назад
Как работает приют для интим-работников
Фото: depositphotos.com
В наше время приюты для бездомных людей и животных можно встретить практически повсеместно. Но знали ли вы о существовании приюта для секс-работников? Подробнее о том, как он функционируют и для чего нужен — в материале "Рамблера".
Канадская благотворительная организация WISH открыла двери приюта для работников интим-сферы в ноябре 2020 года. По данным издания Vice, убежище расположено в Ванкувере и работает круглосуточно. Все желающие могут удовлетворить в приюте свои первичные потребности: принять душ, поесть, выспаться, постирать вещи, получить медпомощь и просто отдохнуть.
Первоначально идея WISH заключалась в создании приюта, где секс-работники смогут проживать на постоянной основе, но из-за пандемии формат заведения пришлось пересмотреть. До стабилизации эпидемиологической ситуации приют будет принимать людей только на время. Сейчас в убежище есть 23 спальных места. Нуждающиеся заняли их почти сразу же после открытия.
По мнению исполнительного директора благотворительной организации Мебрата Байена, приют просто необходим людям, работающим в сфере интима. Многие из них не могут свести концы с концами, страдают от отсутствия жилья, насилия и наркотической зависимости. Около 80% женщин, которых поддерживает WISH не имеют возможности арендовать жилье.
Официально проституция запрещена в Канаде. Однако полицейские Ванкувера не задерживают секс-работников, — при встрече с ними они сразу же связываются с WISH.
Видео дня. Какие ужасы видели астронавты в открытом космосе
Комментарии 2
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как выглядит гигантский континентальный кролик
01:44
Как выглядит гигантский континентальный кролик
Истории
Странные аномалии 2020 года, попавшие на камеру
20:01
Странные аномалии 2020 года, попавшие на камеру
Безумный мир
Как живут гопники в разных странах
04:32
Как живут гопники в разных странах
Истории
Что будет, если взорвать самую мощную бомбу на Земле
11:15
Что будет, если взорвать самую мощную бомбу на Земле
Истории
Cамые знаменитые шарлатаны в истории
10:24
Cамые знаменитые шарлатаны в истории
Люди
Невероятные случаи многолетнего выживания в джунглях
17:13
Невероятные случаи многолетнего выживания в джунглях
Истории
Что скрывается под песками Сахары
09:19
Что скрывается под песками Сахары
Истории
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
07:49
Вещи, которые вы вряд ли когда-нибудь видели
Вещи
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
11:50
Осужденные, чью невиновность доказали спустя много лет
Люди
Случаи, когда погода изменила ход истории
09:40
Случаи, когда погода изменила ход истории
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение