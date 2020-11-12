10 правил этикета, которые вы нарушали всю жизнь

Вилка в левой руке, нож — в правой. Многим кажется, что в принципе вот такими банальными правилами и ограничивается этикет. Однако в действительно высоком обществе большая часть ваших действий, которые в принципе привычны и безобидны, могут показаться абсолютной безалаберностью.

Как же не упасть в грязь лицом в любой компании и при любом поводе? Изучите главные, но не такие известные в массах рекомендации, которые точно в глазах других сделают из вас аристократа — как минимум не вызовут недоуменных взглядов.

Горячие блюда

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Если не хотите показаться некультурным, не дуйте на горячее блюдо, чтобы остудить его. Проявите немного терпения и подождите, пока еда остынет сама, а потом приступайте к трапезе.

Отказ от комплиментов

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Оказывается, делать комплименты проще, чем правильно их принимать. В ответ на приятные слова улыбнитесь и поблагодарите человека, но ни в коем случае не начинайте отговариваться или искать оправдания. Вы не только себя унизите, но и поставите собеседника в неловкое положение.

Лимон в чае

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Чай с лимоном, оказывается, тоже требует особого внимания. Не стоит оставлять кусочек лимона в чашке — его обычно достают и кладут на блюдце рядом.

Рюкзак в общественном транспорте

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Рюкзак или сумку положено снимать и держать в руках перед собой, чтобы избежать толкучки, неудобств и даже травм. А еще чтобы обезопасить себя: иначе воры-карманники не пройдут мимо такой возможности ободрать вас как липку.

Щепотка соли

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Не нужно лезть в солонку руками. Вместо пальцев воспитанные люди используют специальную ложечку, на крайний случай — чистый столовый нож.

Соль и перец

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Замечали, что специи всегда стоят рядом? Так и по правилам, если за обеденным столом вас попросили передать соль — подавайте солонку вместе с перечницей и наоборот.

Муж и жена за столом

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Это многим покажется странным, но и такое правило тоже есть. Близкие родственники не должны сидеть рядом, ведь званые ужины и официальные мероприятия в большинстве своем созданы для того, чтобы гости могли познакомиться и пообщаться с кем-то новым.

Добавка

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Просить добавки считается неприличным, хотя с другой стороны что как не это докажет хозяину, что вам все понравилось. Получить дополнительную порцию можно только в случае если ее вам предложили.

Разговор по телефону в очереди

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Громко вести приватные беседы по телефону некрасиво в любом общественном место, но особенно неприлично это в очереди или при оплате покупок на кассе. Вы и на связи с кем-то, и отвечаете кассиру — сначала разберитесь с покупками, потом перезвоните.

Сушка зонта

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Запомните, нельзя сушить зонт в открытом состоянии. Это не только противоречит сложившимся правилам этикета, но и существенно сокращает срок службы самого предмета. Лучшее оставлять его в полузакрытом (то есть не застегнутом, но сложенном) состоянии в специальной подставке или вешать на крючок.

А что вы иногда нарушали, признайтесь?