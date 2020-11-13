Христианские святыни отдают Баку. Что с ними станет

Кровопролитная война в Нагорном-Карабахе (Арцах) закончилась подписанием соглашения о передачи части земель республики под контроль Азербайджану. Согласно договору, Баку получает семь районов вокруг НКР и несколько регионов самой республики.

Соответствующий договор был подписан решением глав Азербайджана, России и Армении на 44-й день войны. Многие были удивлены такому решению, потому как война была в самом разгаре: армия обороны Арцаха из последних сил защищала ключевые города республики, Шушу, Мартакерт и Мартуни, а Азербайджан при поддержке Турции продолжал атаковать. Кроме того, накануне подписания соглашения, Азербайджан случайно сбил на территории Армении российский вертолет Ми-24. Он подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. Погибли два члена экипажа, один был эвакуирован с травмами средней тяжести.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позже объяснял , что был вынужден подписать договор, потому как иначе двадцать тысяч солдат оказались бы окруженными подразделениями Баку. Продолжать войну с таким разрывом сил было невозможно. Однако с этим в Армении согласны далеко не все.

Отдать святыни

Потеря земель стала серьезным ударом по самосознанию армянского народа. Кроме того, что теперь десятки тысяч жителей должны покинуть свои дома, Арцах теряет и древние христианские святыни и кладбища, на которых покоятся целые поколения армянских семей.

Теперь под контроль азербайджанских властей отходит целый список культурных памятников христианства.

Одна из самых серьезных потерь для всей христианской цивилизации — армянский монастырь Дадиванк девятого века. Монастырь был назван в честь святого Дади, ученика апостола Фаддея — одного из семидесяти учеников Христа.

Монастырь Дадиванк

В раннем Средневековье монастырь разрушили до основания турки-сельджуки, однако в XIII веке армянам удалось восстановить монастырские сооружения.

Еще один древнейший памятник культуры, который теряет республика — Тигранакерт. Так, в 2016 году во время раскопок на территории старинного города Тигранакерт (основан в I в. до н.э. царем Армении Тиграном Великим) найдены религиозные сооружения. Это были остатки раннесредневековой христианской базилики ввв выдолбленном в скале церковном комплексе, которые свидетельствуют о том, что Тигранакерт был одним из центров распространения христианской цивилизации на Востоке.

Сейчас, место, откуда много веков назад христианство вело свой путь по Востоку, отходит под контроль Азербайджана.

Кроме того, под контроль Баку переходит армянский монастырь Цицернаванк. Святыня датируется IV—VI веками и признана как армянский пример восточного архитектурного типа.

Другой раннесредневековый памятник христианства — монастырь Амарас. Церковь была основана в начале IV столетия св. Григорием Просветителем (просветитель Армении и первый Католикос всех армян).

Wikimedia Commons

Следующая ощутимая потеря для христиан — Собор Сурб Аменапркич Казанчецоц 19 века, построенный, когда Восточная Армения вместе с карабахскими землями были частью Российской империи.

Строителем был Аветис Ерамишянц, зодчим — Симеон Тер-Акобянц. Надпись на торце алтаря гласит следующее:

"Благодатью и милостью всемогущего бога построен чудотворный святой собор на средства и пожертвования прихожан церкви Аменапркич Казанчецоц города Шуши, строительство которой было начато в 1868 г. при царствовании всемогущего самодержца императора всея Руси Александра II и при патриаршестве Георга IV, завершено в 1887 г. во время коронования сына Его Величества благословенного императора Александра III при католикосе Маркаре I. 20 сентября 1888 г. "

После Шушинской резни 1920 года (массовые убийства армянского населения турками) собор перестал функционировать, а затем, вместе со всей республикой был передан большевиками в состав Азербайджана.

Wikimedia Commons

Во время первой Карабахской войны в начале 90-х азербайджанская армия расположила там склад своих боеприпасов, чтобы карабахцы не разбомбили его. План сработал — армяне не уничтожали склад противника, просто потому, что он находился в церкви.

В 2020 году Казанчецоц снова оказался под ударом. 8 октября Баку нанес авиаудар по армянской церкви Казанчецоц в Шуши. Тогда, в результате артобстрелов, были ранены и российские журналисты.

Соцсети

И это далеко не полный список христианских памятников, остающихся на этих землях.

Что станет со святынями

У многих возникает вопрос, что станет с христианскими святынями, если они перейдут под контроль Баку. Мнения экспертов разнятся.

Кто-то считает, что церкви превратят в мечети, как это сделали в Стамбуле с византийским Собором Святой Софии.

Другие считают, что разрушать исторические памятники Азербайджан не станет, хотя бы потому, что совершать такие поступки на виду у всего мира в 21 веке рискованно — слишком много шума. Зато может попытаться стереть следы "армянства" со всех этих памятников, объявив эти церкви албанскими, а значит не имеющими никакого отношения к Армении. Зато имеющими отношения к азербайджанцам, считающимися потомками кавказских албанцев.

Армянские надписи на одной из арок Дадиванка

Многие опасаются, что армянские надписи и кресты, доказывающие факт принадлежности церквей Армении, будут разрушены или "стерты", а вскоре в Баку заявят, что древние памятники никак к Армении и не относятся. Интересно, что подобные заявления уже прозвучали.

Соццсети

Сейчас армянское население этих земель должно покинуть свои дома, оставить семейные кладбища и церкви. Жители, солдаты и священнослужители приходят прощаться с Дадиванком.

Соцсети

При этом настоятель этого средневекового храма, духовный пастор Карвачарского района иерей Ованнес Ованнисян заявил, что покидать храм пока не собирается.

"Мне позвонил президент Арцаха Араик Арутюнян и велел не трогать хачкары. Он сказал, что Дадиванк был и останется нашим", — заявил он.

Интересно, что священнослужитель в 1993 году лично принимал участие в военных действиях, а во время Апрельской войны 2016 года вместе с сыновьями также взялся за оружие.

Соцсети

История повторится?

Предположение о том, что христианские памятники могут быть разрушены, если перейдут под контроль Баку основывается на подобном примере из истории.

Так, в 1998 году Азербайджан начал уничтожение средневековых армянских хачкаров (камень-крест) в Джульфе (Нахичеванская АО). Международные организации признали, что уничтожение исторических памятников было организовано Баку. Древнейшие кресты тогда стирались с лица земли кувалдами.

Прикрыть гипсокартоном

А вот предположения о том, что церкви могут превратиться в мечети связано с подобными ситуациями в союзном Азербайджану государстве, Турции.

Так, всемирно известная христианская святыня Собор Святой Софии, памятник византийского зодчества и символ "золотого века" Византии находится на территории современной Турции, в Стамбуле (Константинополь).

В 1453 году после захвата Константинополя османами собор был обращен в мечеть, а его купола переделаны в минареты. В 1935-м, к облегчению христиан во всем мире, собор приобрел статус музея. Позже он был включен в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО

Все бы ничего, да только в 2020 году, президент Турции Реджеп Эрдоган решил, что древний собор стоит снова сделать мечетью. Пользователи Сети по всему миру возмущались тем, почему Эрдогану не хватило сотен мечетей в Стамбуле, а "взбрело в голову" снова переделать христианский храм.

Мировое сообщество вместе с UNESCO негодовало и объявило это вызовом цивилизованному миру, но сделать с этим никто ничего не смог. Эрдоган на все это отвечал, что все памятники чужих культур, на территории Турции являются внутренним делом Турции. В июле в соборе состоялся первый за 86 лет пятничный намаз.

Еще одно подобное решение турецких властей в 2020 году —"переформатирование" в мечеть церкви Христа Спасителя в Полях (монастырь Хора). Построенный в XI веке храм также включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он считается самым хорошо сохранившимся православным храмом в Стамбуле.

Больше полувека церковь действовала в качестве музея, но теперь отдана в распоряжение мусульман. Иконы убраны, а стены с мозаиками и росписями заделали белым гипсокартоном, потому как ислам запрещает изображения людей.