Собирала на лечение, а тратила на роскошную жизнь

В британском суде рассмотрели дело 42-летней женщины, которая притворялась больной раком яичников и вытянула из неравнодушных людей более 45 000 фунтов стерлингов. Она обвиняется в том, что цинично тратила полученные на краудфандинговой платформе GoFundMe деньги на «роскошный образ жизни».

Николь Элькаббасс утверждала, что ей якобы нужны деньги на лечение, и переводила пожертвования, полученные через GoFundMe, на свой банковский счет. В период с 5 февраля по 9 августа 2018 года она собрала 45 350 фунтов стерлингов (примерно 3,6 миллионов рублей по курсу того года). При этом женщина отрицает факт мошенничества и владение незаконным имуществом.

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Николь Элькаббасс из Кента утверждала, что ей нужно заплатить за лечение

Однако прокурор Бен Ирвин заявил суду, что Элькаббасс не нуждалась в этих деньгах для лечения рака, поскольку ей никогда не ставили такой диагноз. Он сообщил присяжным, что вместо лечения женщина тратила «огромные суммы» на азартные игры в интернете, выплату старых долгов, поездки, очень дорогие билеты на матчи «Тоттенхэм-Хотспур» и поддержание роскошного образа жизни, включая билеты на различные мероприятия и счета в ресторанах.

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Это фото было использовано для сбора средств на странице GoFundMe

Текст на странице со сбором средств под названием «Николь нуждается в помощи на лечение» был написан от лица матери женщины и описывал ее как «прекрасную дочь» и «любящую маму 11-летнего ребенка». Суду сообщили, что фотография, на которой Элькаббасс «очевидно поражена болезнью, лежит на больничной койке и выглядит очень плохо», на самом деле была сделана после операции по удалению желчного пузыря в декабре 2017 года.

По словам Ирвина, операция в частной больнице Спенсера в Маргите, графстве Кент, была оплачена за счет частной медицинской страховки и никак не связана с раком, а фотография «использовалась для того, чтобы вызвать сочувствие».

Присяжным, 10 мужчинам и двум женщинам, сообщили, что суд вызовет трех хирургов в качестве свидетелей. Они должны объяснить результаты тестов на злокачественность, сделанных в связи с заявлениями Элькаббасс о наличии у нее рака яичников.

По словам Ирвина, одна женщина, поверившая в «направленную на вымогательство денег ложь» Элькаббасс, напрямую перевела той 4 900 фунтов. Присяжным также сообщили, что Элькаббасс якобы лично встретилась с одним жертвователем, который отправил ей 5 900 фунтов, чтобы убедить его, что ей нужно больше денег.

Также в интернет-переписке со своим знакомым, которого она привлекла к своей кампании, женщина описала «мучения», которые испытал ее маленький сын из-за того, что ей пришлось пережить медицинские процедуры.

Элькаббасс, проживающая в Бродстерс, графстве Кент, сидела на скамье подсудимых с убранными назад волосами, в черно-белой полосатой куртке и одноразовой маске для лица. Когда Ирвин сообщил суду, что Элькаббасс сказала полицейскому, который произвел арест, что принимает лекарства от рака шейки матки, женщина бурно отреагировала криком:

«Я в жизни этого не говорила».

Во время допроса в полицейском участке Кентербери Элькаббасс неоднократно настаивала на том, что у нее рак, и призналась, что открыла страницу GoFundMe, но «правда начала выползать наружу», когда женщина заговорила об азартных играх.

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42-летняя Николь Элькаббасс возле суда Маргита на предыдущем слушании

Первый свидетель, консультирующий гинеколог Николас Моррис, который познакомился с Элькаббасс на благотворительном ужине в январе 2017 года, сказал, что она не была его пациенткой, и он никогда ранее не лечил ее и не обсуждал с ней ее здоровье. Однако 18 января 2018 года Элькаббасс сообщила Моррису в электронном письме, что уже два месяца как болеет и что ее беспокоит киста яичника и миома матки.

Ссылаясь на переписку, Моррис сообщил суду, что после удаления желчного пузыря Элькаббасс сказала, что ожидает следующую операцию, но «надеется на скорейшее выздоровление» и «остается позитивной». Мистер Моррис в ответ предложил помощь, но Элькаббасс похвасталась «хорошей частной медицинской страховкой, которая пока все покрывает». 23 февраля она написала Моррису, что ей, возможно, придется обратиться к нему за профессиональным медицинским советом.

Когда Элькаббасс сообщила Моррису, что у нее, возможно, рак яичников, тот направил женщину к Энди Нордину, хирургу, который мог бы прооперировать ее в больнице королевы Елизаветы и королевы-матери в Маргейте. Врач не мог понять, почему женщина разозлилась, когда узнала, что он говорил о ней с коллегой. Когда Элькаббасс сообщила Моррису, что собирается начать сбор пожертвований на лечение в Барселоне, тот попытался отговорить ее.

Но женщина сказала, что «измучена» и что тесты показали положительный результат на наличие гена BRCA (самая распространенная причина наследственного рака груди), а тест CA125 на злокачественность показал результат свыше 1300.

Элкаббасс отрицала факт мошенничества в Кентерберийском королевском суде.

Позже гинеколог увидел страницу на GoFundMe и на фотографии, где женщина лежит в больничной койке, узнал обои и занавески из частной больницы Спенсера, так как раньше работал там. Он также подтвердил, что о людях, которые страдают раком яичников, в Англии «очень хорошо заботится национальная служба здравоохранения».