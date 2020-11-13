За кого воевала «Единая Россия» в Гражданскую войну 

По данным историков, на фронтах Гражданской войны на стороне белогвардейцев действовало свыше 70 бронепоездов, и «Единая Россия» считается первой тяжелой железнодорожной боевой машиной, состоявшей на вооружении Добровольческой армии.

В составе 1-го бронедивизиона

Леонид Амирханов в своей работе «Броненосцы железных дорог» писал, что в составе Вооруженных Сил Юга России (ВСЮР) к концу 1919 года было 10 бронедивизионов. В первый из них входили легкие бронепоезда «Генерал Алексеев» и «Вперед, за Родину!», а также тяжелый — «Единая Россия». Командовал дивизионом полковник Иван Скопин.

Будущую «Единую Россию» (поначалу бронепоезд имел название «Батарея дальнего боя») собрали летом 1918 года на станции Тихорецкой, используя в качестве составных частей трофейные бронеплощадки, отбитые у Красной Армии.

Боевой путь «ЕР»

Автор ряда работ по военной истории Александр Широкорад в книге «Чудо-оружие Российской империи» упоминал о том, что «Единой Россией», когда боевую машину переименовали в 1919 году, командовал уже полковник Владимир Карпинский. Бронепоезд был вооружен 6/45-дюймовой береговой пушкой Канэ (при 45-градусном угле дальнобойность стрельбы модернизированными фугасами снаряд мог достигать цели на расстоянии 18 км), корабельной 102/60-мм пушкой (максимальная дальность стрельбы — свыше 16 км). Кроме того, «ЕР» имел пулеметную бронеплощадку с 6 бортовыми пулеметами и 2 башни, где было установлено еще по пулемету.

Широкорад, в частности, пишет, что «ЕР» в 1919 году успешно действовал в Луганской области. Благодаря бронепоезду, в феврале был спасен один из батальонов 1-го Марковского полка, «Единой России» удалось выйти победителем в сражении с двумя бронепоездами Красной Армии и повернуть вспять красную пехоту.

Второй географический район сражений Гражданской войны, где принимал участие бронепоезд «Единая Россия», — окрестности Царицына. Здесь «ЕР» противостоял не только бронепоездам и пехоте противника, но и его речным флотилиям — Волжской и Каспийско-Астраханской. В результате этого самого крупного за всю историю Гражданской войны сражения бронепоездов, корабли флотилий, вооруженные морскими дальнобойными орудиями, вынуждены были отойти.

Еще один эпизод успешного использования тяжелого бронепоезда под Царицыном Александр Широкорад описывает как совместную операцию, в которой помимо «Единой России» и другой, более легкой железнодорожной бронемашины, принимали участие танки белогвардейцев. Историки упоминают также применение «ЕР» во взятии Курска Добровольческой армией в сентябре 1919 года. Кандидат исторических наук Юрий Бугров и журналист и писатель Михаил Лагутич в своем исследовании пишут, что менее чем через месяц Красной Армии удалось город отбить.

Последние бои в Запорожье

Полковник Добровольческой армии, а впоследствии эмигрант, Александр Трембовельский, писал, что «ЕР» сражался и против частей Нестора Махно в Запорожье. Там же осенью 1919 года махновским паровозом бронепоезд был выведен из строя. По данным Александра Широкорада, «Единую Россию» отбуксировали для ремонта вначале в Енакиевку, а затем в Новороссийск. Там же в марте 1920 года «ЕР» бросили, а его команда эвакуировалась в Севастополь.