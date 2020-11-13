Допотопные финансовые привычки, которые мешают жить

Многие люди привыкли жить "от зарплаты до зарплаты", даже если их заработок вполне позволяет откладывать некоторую сумму каждый месяц в качестве сбережений. И это лишь одна из огромного множества финансовых привычек, которые мешают вам жить.

"Рамблер" вспомнил, какие еще действия год за годом лишают вас материальной стабильности.

Жить по принципу "зато своя"

Люди склонны долгие годы жить в стесненных условиях и жаловаться на свою жилплощадь, но при этом не предпринимать никаких мер для того, чтобы исправить ситуацию. Руководствуясь принципом "зато своя", они даже не задумываются о том, что можно сменить место жительства и в этом нет ничего зазорного. Напротив, в современном мире собственная жилплощадь для многих перестала быть в приоритете. Куда важнее — мобильность.

Довольствоваться нелюбимой работой

30 лет назад люди устраивались на работу в молодости и оставались на одном месте до самой пенсии. Даже если работа не приносила им никакого удовольствия. Сегодня правила игры изменились: вы можете регулярно пробовать себя в разных сферах и в разных компаниях, пока не найдете место по душе.

Считать, что деньги — это грязь

В России 90-х было принято считать, что большие деньги водятся лишь у тех, кто их наворовал. Отсюда и пошло популярное мнение о том, что крупного дохода следует стыдиться, а не кичиться им. Вот только данная установка негативно сказывается на вас и на ваших отношениях с деньгами. Если вы зарабатываете честным путем, то вам не нужно страдать угрызениями совести. Кроме того, вы имеете право покупать дорогостоящие вещи, если живете по средствам, и никто не должен осуждать вас за это.