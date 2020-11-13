Названа опасная примета 13 ноября 

Праздник называют Никодимовым днем. В регионах России его отмечают по-разному. В некоторых населенных пунктах устраивали проводы осени и готовились встречать зиму. Поющие снегири символизировали скорое приближение зимы.
То, что приснилось в ночь на Никодимов день, сбывалось спустя десять суток. По снам в этот день также определяли судьбу. Считалось, что в ночь на 13 ноября обязательно нужно хорошо выспаться, так как по продолжительности сна определяли, какой будет жизнь. Если человек не выспался, он проживет недолго, пишет «ТОЛК».