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Названа опасная примета 13 ноября 

Слово и Дело 21 час назад
Названа опасная примета 13 ноября
Фото: depositphotos.com
Праздник называют Никодимовым днем. В регионах России его отмечают по-разному. В некоторых населенных пунктах устраивали проводы осени и готовились встречать зиму. Поющие снегири символизировали скорое приближение зимы.
То, что приснилось в ночь на Никодимов день, сбывалось спустя десять суток. По снам в этот день также определяли судьбу. Считалось, что в ночь на 13 ноября обязательно нужно хорошо выспаться, так как по продолжительности сна определяли, какой будет жизнь. Если человек не выспался, он проживет недолго, пишет «ТОЛК».
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