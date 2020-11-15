Самые сумасшедшие запреты в разных странах

В каждой стране своя культура и история, свой порядок и образ жизни, свои дозволения и запрещения, но есть страны, которые поражают людей своими любопытными запретами.

Во многих странах мира существуют некоторые правила и запреты, обусловленные их образом жизни, культурой, географией проживания. Слово «правила» ассоциируется прежде всего с различными практиками, обеспечивающими общественный порядок и способствующими общему благу. Но есть страны, которые поражают своими правилами. При всем удивлении мы, конечно, понимаем, что эти нормы возникают в результате исторических и культурных ценностей этих стран. Поэтому, посещая ту или иную страну даже в качестве туристов, мы должны соблюдать правила этой страны и не нарушать порядок.

Отправляясь за границу, мы не можем жить в других странах по принятым у нас правилам. Чтобы при выезде за рубеж не попасть в неловкую или неприятную ситуацию, предлагаем вам ознакомиться с самыми странными запретами, которые даже трудно себе представить.

Нельзя жевать жевательную резинку

Нет, вы не ослышались, в Сингапуре запрещена жевательная резинка. Существует несколько версий введения запрета на это изделие, которое вы можете купить только в аптеке, предъявив документ, удостоверяющий личность. По одной из них, жевательная резинка, выброшенная одним гражданином, вызвала сбой в работе метро и нанесла стране ущерб на миллионы долларов. Некоторые полагают, что запрет введен для того, чтобы использованные резинки не бросали на землю и не загрязняли окружающую среду. Хотя точно неизвестно, почему в Сингапуре запрещена жевательная резинка, при посещении данной страны нужно обратить на это внимание.

Детей нельзя сажать в ходунки

Ходунки, используемые практически по всему миру для того, чтобы ускорить процесс обучения малышей ходьбе и сделать их первые шаги более безопасными, запрещены в Канаде. Этот запрет мотивируется тем, что ходунки замедляют умственное развитие детей и даже подвергают их жизнь опасности.

Нельзя выбивать ковры

На самом деле это правило, которое действует и в некоторых регионах Турции, в Великобритании соблюдается особенно строго. В этой стране вы не можете выбивать ковры, но можете вытряхивать небольшие половики до 8 утра.

Нельзя носить каблуки

Решение, которого следовало бы ожидать от такой страны, как Греция, где каждый камень пропитан историей, — это запрет на посещение исторических мест в обуви на высоком каблуке. Будьте особенно внимательны к этому правилу, собираясь на экскурсию по древним городам, потому что такая обувь может разрушить исторические памятники.

Нельзя водить грязный автомобиль

Неизвестно почему, но в Челябинской области России запрещено ездить на грязном автомобиле. Если вы находитесь в этом регионе, вам необходимо следить за чистотой вашего транспортного средства.

Нельзя проносить дуриан

Полезные свойства дуриана, произрастающего в Юго-Восточной Азии, можно перечислять бесконечно. Но запах этого фрукта тоже стал притчей во языцех. В Таиланде дуриан, называемый «королем фруктов», нельзя проносить в такие общественные места, как метро, самолеты. Если вам интересно узнать вкус этого плода, вы можете купить и сразу съесть его, разрезав на прилавке.

Нельзя мешать собакам лаять

В Швейцарии, одной из стран, которые больше всего в мире придают значение правам животных, запрещено одергивать криком лающих собак. Помните об этом, путешествуя по Швейцарии, и не кричите на собак, даже если они лают.

Нельзя хмуриться

В Италии, которую мы знаем как страну веселых, улыбчивых людей, а точнее в Милане, запрещено хмуриться. Этот старинный закон, который действует много лет, проявляет снисхождение только к участникам похоронных процессий и персоналу больниц.

Нельзя сплетничать

В штате Индиана, в США, запрещено обсуждать кого-либо за глаза и распространять слухи, сплетни. На самом деле рекомендуем вам везде избегать такого неэтичного поведения.

Нельзя носить розовые штаны

Причина неизвестна, но в Австралии, в штате Виктория, запрещено по воскресеньям носить розовые штаны.

Нельзя давать детям странные имена

В наше время многие родители стремятся дать своим малышам уникальные, неповторимые имена, но иногда это желание оборачивается неловкими ситуациями. Должно быть, во избежание таких ситуаций Новая Зеландия, Дания, Швеция запретили давать младенцам странные имена. Семья должна выбирать имя для своего ребенка из списка, подготовленного государством.

Нельзя ездить за рулем без рубашки

В Таиланде запрещено водить автомобиль в футболке или майке. Если вы собираетесь сесть за руль, вам необходимо надеть рубашку.

Нельзя иметь больше 110 килограммов картофеля

В Западной Австралии у вас дома не может находиться больше 110 килограммов картофеля.

Нельзя обгонять птиц

Если вы едете по автостраде в Техасе, птицы имеют на дороге приоритет, и вы должны уступать дорогу пернатым.

Нельзя входить в парламент с мечом и щитом