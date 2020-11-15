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Эксперт рассказал, чем уникальны найденные в Египте саркофаги 

Мир24 19 часов назад
В Египте нашли 100 уникальных саркофагов
Фото: depositphotos.com
Уникальная находка. Археологи обнаружили в Египте более 100 саркофагов и 40 статуэток. Их возраст — две с половиной тысячи лет.
Артефакты обнаружены в некрополе Саккары. Их впервые показали журналистам. По словам ученых, они относятся к позднему периоду Древнего Египта и к эпохе Птоломеев. Деревянные саркофаги достали из трех погребальных колодцев глубиной 12 метров.

«Это открытие номер один. Во-первых, из-за количества находок — более 100. Во-вторых, из-за их сохранности. Состояние этих саркофагов намного лучше, чем найденных ранее. Судя по всему, в них захоронены богатые и высокопоставленные египтяне», — отметил генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири.

После пресс-конференции журналистам при помощи рентгена показали содержимое одного из саркофагов. Это мумия мужчины ростом около 165 сантиметров. Все предметы, найденные в некрополе, распределят между четырьмя музеями Египта.
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Истории , Мустафа Вазири
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