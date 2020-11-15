«Он был умен, но ограничен и туп»: в гостях у Гитлера

80 лет назад, в ноябре 1940 года председатель Совета народных комиссаров Вячеслав Молотов совершил вояж в Берлин.

В столице Германии ему была устроена помпезная встреча. На Ангальтском вокзале гостя из России встречала элита Третьего рейха: министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп, начальник штаба Верховного командования Вильгельм Кейтель , председатель Трудового фронта Роберт Лей, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер

Эта поездка и последующие переговоры формального главы Советского Союза (номинальным оставался Сталин) с канцлером Германии Адольфом Гитлером и Риббентропом до сих пор окутаны таинственным мраком. И нет оснований полагать, что в ближайшее время он развеется.

О беседах руководителей СССР и Германии за семь месяцев до военного столкновения вспоминал бывший председатель Совнаркома в книге Феликса Чуева «Сто сорок бесед с Молотовым». Но он вполне мог утаить то, что бросает тень на него и Сталина. О пребывании в Берлине Молотов говорил поверхностно, расплывчато…

«Гитлер «очень самодовольный, можно сказать, самовлюбленный человек… Он был очень умен, но ограничен и туп в силу самовлюбленности и нелепости своей изначальной идеи»

По словам Молотова, фюрер «хотел втащить нас в авантюру, а уж когда мы завязнем там, на юге, ему легче станет, там мы от него будем зависеть, когда Англия будет воевать с нами». В итоге соратник Сталина приписал себе моральную победу: «Он — свое, я — свое. Начал нервничать. Я — настойчиво, в общем, я его допек…».

О переговорах в Берлине рассказывал другой участник тех событий, переводчик Молотова Валентин Бережков в мемуарах «Страницы дипломатической истории». Но и эта книга, изданная в советское время, не может служить откровением. Бережков подчеркивал, что Гитлер — авантюрист и истерик, Риббентроп — недалекий и льстивый. Зато Молотов — воплощение мудрости и спокойствия. О подробностях бесед нет ничего конкретного…

О переговорах в имперской канцелярии на Унтер-ден-Линден упоминается в мемуарах премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля . Во время его беседы со Сталиным, тот говорил: «Когда Молотов отправился в Берлин повидаться с Риббентропом в ноябре 1940 года, вы пронюхали об этом и устроили воздушный налет».

Черчилль согласно кивнул. Королевские ВВС действительно атаковали Берлин. Впрочем, тогда они часто отвечали на бомбежки люфтваффе британских городов.

«Когда раздались звуки воздушной тревоги, Риббентроп повел его (Молотова — В. Б.) по длинным лестницам в глубокое, пышно обставленное бомбоубежище, — воспроизводил рассказ Сталина Черчилль. — Когда они спустились, уже начался налет. Риббентроп закрыл дверь и сказал Молотову: «Ну, вот мы и одни здесь. Почему бы нам сейчас не заняться дележом?». Молотов спросил: «А что скажет Англия?» «С Англией покончено, — ответил Риббентроп. — Она больше не является великой державой». «А в таком случае, — сказал Молотов, — зачем мы сидим в этом убежище, и чьи это бомбы падают?»

Черчилль также утверждал, что «среди захваченной переписки германского министерства иностранных дел с германским посольством в Москве был найден проект пакта четырех держав, на котором не значилось никакой даты». Это означало, что к Тройственному союзу — блоку Германии, Италии, Японии — собирался присоединиться СССР. По словам британского премьера, Москва начала торговаться с Берлином, выдвинув свои требования. Но Гитлера они не устроили. Причем, настолько, что он даже не стал вступать в дискуссии и просто замолчал…

Есть и другие свидетельства, общий тон которых сводится к тому, что Гитлер и Сталин собирались еще больше сблизиться, в том числе в военном отношении. Так ли это? Не известно. И на обломках тех событий уже много десятилетий произрастают сорняки слухов и сплетен. Так бывает всегда, когда отсутствуют факты, свидетельства, документы. Они упрятаны за толстыми стенами секретных хранилищ.

Но при этом руководство России неустанно призывает весь мир быть объективным в оценках событий Второй мировой войны, не искажать историю, уважать память павших. Так откройте же тайники, расскажите, как было на самом деле! Устраните недомолвки, разногласия! Вот тогда можно будет строго спрашивать с тех, кто манипулирует и лжет.

Нам по крохам, по каплям выдавливают правду. Вот красноречивый пример. Недавно Министерство обороны рассекретило архивные документы о военном параде в Москве в ноябре 1941 года. Было ли там что-то особо секретное, что надо было скрывать почти 80 лет? Вовсе нет — нам продемонстрировали свидетельства тех, кто организовал, готовил и провел парад. То, о чем можно было поведать давным-давно.

И если эти, никак не эпохальные факты от нас скрывали так долго, что же говорить о, мягко говоря, щекотливой встрече Молотова и Гитлера и ее последствиях? Не потому ли не отпирают замки хранилищ, что там таится такое, отчего впору содрогнуться? Помните, как у Грибоедова: «Я правду о тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи…»

На кадрах черно-белой кинохроники запечатлены проводы председателя Совнаркома в Берлин. Молотов то и дело приподнимает шляпу, приветствуя провожающих. Среди них — немецкие военные. И — женщина черной шляпке, возможно, это супруга Молотова Полина Жемчужина с дочкой Светланой…

Утро в Берлине 12 ноября 1940 года выдалось сумрачным, дождливым. Шелестят красные флаги — одни с серпом и молотом, другие — со свастикой. Оркестр играет «Интернационал», который был гимном СССР. Молотов идет по мокрому асфальту вдоль строя солдат с винтовками в сверкающих касках. Скоро они или такие же, как они, вторгнутся в Россию…

Мелькают высокие фуражки офицеров вермахта, вздымаются в нацистском приветствии их руки.

Риббентроп и Молотов пытаются изобразить вежливые улыбки. Гитлер тоже изображает радушие. В «Правде» была опубликована фотография, на которой фюрер трогает за рукав Молотова…

Хроникеры запечатлели возвращение Молотова из Берлина в Москву. Те, кто были провожающими, стали встречающими. На их лицах радость, словно они боялись, что Гитлер возьмет Молотова в плен. Но тот вернулся целый и невредимый.

Странно, но в Берлине не было подписано ни одного документа. Хотя вряд ли Молотов ездил в Германию просто повидаться с германскими партнерами. Наверняка у русских и немцев было какое-то важное дело. Они говорили очень долго. Сначала Молотов встретился с Риббентропом. Потом — с дважды Гитлером. В конце турне снова — с Риббентропом. Содержание этих бесед вошло в сборник документов «СССР-Германия. 1939-1941», изданном в Вильнюсе в 1989 году.

Из опубликованных записей следует, что обе стороны обсудили положение в мире и разграничили сферы влияния. Советскому Союзу, как и утверждал Черчилль, было предложено присоединиться к Тройственному пакту Германии, Италии, Японии

Молотов в принципе не возражал, но никакой конкретики не было. Председатель Совнаркома говорил своим немецким партнерам, что рассчитывает на новый визит Риббентропа в Москву — мол, там все и решим. Два предыдущих, напомню, состоялись в августе и сентябре 1939 года.

В том же сборнике «СССР-Германия. 1939-1941» опубликована телеграмма посла Германии в СССР Вернера фон Шуленбурга Риббентропу от 25 ноября 1940 года, в которой опять же подтверждаются слова Черчилля об условиях, выдвинутых СССР для вхождения в Тройственный союз. Повторяю, что на них Гитлер вообще не ответил, хотя Молотов в разговоре с тем же Шуленбургом в январе 1941 года удивлялся, почему советское правительство не получило ответ на свои предложении.

Так правда ли, что Сталин хотел присоединиться к союзу агрессоров или неправда? Эмоции излишни, надо оперировать фактами. И если это ложь, надо ее опровергать. Но, увы, никаких действий с российской стороны не было и нет. Звучат лишь новые призывы не искажать историю…

Прощаясь с Молотовым, Гитлер и Риббентроп демонстрировали дружелюбие. Однако через месяц, в 18 декабря 1940 года фюрер подписал план «Барбаросса». Ему надоело нервничать от того, что за Бугом ревут моторы краснозвездных танков и рассекают небо сталинские соколы. И 22 июня 1941 года он двинул армаду вермахта на восток. На свою беду…