Зачем акуле-молоту такая странная голова 

Акулы-молоты встречаются в теплых прибрежных водах и вдоль континентального шельфа на глубине около 260 футов. Существует девять разновидностей акул-молотов, но всех их объединяет необычная форма головы, которые выглядят как уплощенные молотки — отсюда и их название. «Рамблер» расскажет, почему у этих хищников такая странная форма головы.

Акула-молот — крайне агрессивный и опасный хищник, питающийся не только другими рыбами, но и своими собратьями-акулами. Иногда акула-молот может поедать даже молодых акул собственного вида. Некоторые акулы-молоты представляют очевидную опасность для человека; было немало случаев атаки на пловцов даже вблизи берега, а в некоторых акулах при вылавливании находили человеческие останки. Размеры самых крупных экземпляров могут достигать 6-7 метров, при этом в воде они крайне маневренны и способны развивать огромную скорость.

Недавние генные исследования показали, что молотообразная форма головы является единичной мутацией, вдруг оказавшейся необычайно полезной для акулы. Эта мутация, появившись случайно, позволила акуле занять пару сотен экологических ниш, навсегда вышвырнув оттуда другие виды акул.

Молот дает акуле несколько явных преимуществ. Широко расставленные глаза позволяют охватывать полностью всё пространство по вертикали и большую часть по горизонтали. Единственная «слепая» зона — прямо перед носом, поэтому эти акулы так часто вертят головой. При помощи нароста на голове акулы способны оглушать более мелкую добычу, также они, будучи донными рыбами, частот прижимают добычу ко дну, не давая возможности сопротивляться. Также раньше считалось, что именно наросту акула обязана своей огромной маневренности, однако эта гипотеза не подтвердилась.

Еще одно преимущество — чрезвычайно широкая голова делает невозможным проглотить эту рыбу более крупным хищникам. Видимо, поэтому у взрослой акулы-молота даже не очень больших видов нет естественных врагов.