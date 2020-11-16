Одним из самых кровопролитных конфликтов десятилетия стала война в Нагорном Карабахе. Территориальные разногласия подогревались еще и давней неприязнью между народами. Ко всему прочему, у армян и азербайджанцев еще и разная вера.

Конечно, за 44 дня войны никто в этих странах не спал спокойно. А особенно "неспокойно" жилось местным жителям, старикам, женщинам и детям, оказавшимся в Степанакерте и других городах, которые беспрерывно обстреливал Баку, стараясь получить эти земли. Армения, очевидно, отвечала огнем, и ни одно перемирие не срабатывало.

Естественно, пока Карабах сокрушался от артобстрелов, в Сети шла информационная война. В сообществах то и дело публиковались видео и фото, которые слабонервным лучше было не видеть. Так, на кадрах показывали, как расстреливают пленных, вытаскивают детей из под завалов и прячутся в бомбоубежищах целыми семьями.

Такие кадры порождали еще большую агрессию между народами, но за время конфликта в Сети появилось и что-то доброе. Так, в сообществах шумно обсуждают видео, на котором армянские солдаты спасают жизнь раненым азербайджанцам.

"Самое время поднять белый флаг, и вытащить тех, кого еще можно спасти. Сегодня, вместе с группой армянских бойцов мы вытаскивали раненых и убитых с нейтральной полосы. Нам удалось спасти двух азербайджанских военных… Живых армян нам найти не удалось…", — пояснял автор видео, появившегося в профиле @anna_news.info.

На кадрах видно, как с поля боя выносят раненых противников. Молодой парень с тяжелым ранением в страхе лежит, не в силах двигаться.

"Ничего не будет, не переживай. Я врач, брат…", — успокаивают его военные вражеской армии.

Парень испугано кричит "не надо…", когда ему делают укол.

"Он просто боится, что мы его убьем…", — поясняют мужчины.

Второй найденный раненый азербайджанец также не мог двигаться. Чтобы было легче терпеть боль, ему предложили сигарету, пока пытались помочь.

"Мужик или нет!" "Все хорошо будет, жить будешь, ногу сохранишь, домой отправят.. Не волнуйся, здесь тебя никто не тронет…Сейчас мы тебя на носилки…", — так успокаивали парня.

Кадр из видео

Когда парень терял сознание, за руку он держал своего противника. Многие посчитали, что это одни из самых добрых кадров за время войны: