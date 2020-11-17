Как торгуются в разных странах и кто делает это лучше 

Умение торговаться требует определенных навыков и подвластно далеко не каждому. Да и реализовать свои таланты можно не везде. Вряд ли продавец в продуктовом согласится скинуть цену на рыбу, если его об этом попросить. Зато при покупке продуктов или одежды на рынке, а также при покупке квартиры или автомобиля умение "скинуть" может сэкономить кругленькую сумму. "Рамблер" выяснил, как торгуются в разных странах.

Развитый эмоциональный интеллект, умение коммуницировать и находить быстрые решения помогают человеку торговаться. По статистике, больше всего торговаться любят в Колумбии и Чили, тогда как наилучших результатов достигают жители Объединённых Арабских Эмиратов, Чили и Греции.

В основном, женщинам удается торговаться лучше, чем мужчинам. Эту тенденцию можно отметить по всему миру. Скорее всего, дело в том, что женщины чувствую себя увереннее в денежных вопросах, так как учатся управлять финансами в раннем возрасте. Однако многие люди считают, что успех торга во многом зависит от привлекательной внешности.

Хотя в России торговаться больше нравится мужчинам, чем женщинам (71% против 64%). По сравнению с жителями других стран, россиянам удаётся скинуть наибольший процент от первоначальной стоимости— 23%. Среднестатистический украинец получает скидку 18%, а немец и американец — 17%.

В основном, россияне торгуются, когда дело касается недвижимости, американцев больше интересует торг при покупке машин, жители Европы готовы поторговаться за сотовую связь, а мексиканцы — за медицинские услуги.