Как мстят неприятным клиентам официанты и повара 

Несмотря на распространенное правило о том, что клиент — всегда прав, прав он бывает далеко не всегда. И хорошо, если официант отходчивый, но далеко не все умеют отпускать ситуацию и начинают мстить. "Рамблер" узнал, как мсят клиентам официанты и повара.

О том, что официанты или повар могут плюнуть в блюдо знают все, но некоторые справляются более хитрыми способами. Об этом сотрудники написали на сайте Reddit.

«Однажды я видел, как повар специально уронил кусок мяса на пол (корочкой вниз), а потом положил его на тарелку и отправил клиенту»

«Когда я работал в пиццерии, мой коллега мстил неприятным клиентам следующим образом. Он брал острый перец и сыпал его в какое-то одно место на пицце, которое затем маскировал пепперони».

Другие создают неприятную внешнюю обстановку для вечера.

«Если какой-нибудь столик меня сильно бесил, я шел к хостес и просил посадить за соседний столик рядом с раздражающими клиентами гостей с маленькими орущими детьми».

Но некоторые официанты и вовсе переступают черту нормального, например, подсыпают в еду слабительные лекарства, наркотические вещества или вовсе подкидывают в еду тараканов.

«Я как-то работал помощником официанта в одном хорошем ресторане… Так вот мой напарник решил отомстить вредному клиенту, добавив в его кофе дозу ЛСД».

«Я видел, как мой коллега-официант, наслушавшись от клиентки гадостей, отправился на кухню за ее заказом и испортил его. Парень взял тарелку с заказанной пастой, нашел на полу крошечную мокрицу и положил ее в центр тарелки. А потом смотрел, как дама все это съела».

После таких историй уровень любезности с представителями сферы обслуживания наверняка станет выше.