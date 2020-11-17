Как мстят неприятным клиентам официанты и повара 

«Однажды я видел, как повар специально уронил кусок мяса на пол (корочкой вниз), а потом положил его на тарелку и отправил клиенту»
«Когда я работал в пиццерии, мой коллега мстил неприятным клиентам следующим образом. Он брал острый перец и сыпал его в какое-то одно место на пицце, которое затем маскировал пепперони».
«Если какой-нибудь столик меня сильно бесил, я шел к хостес и просил посадить за соседний столик рядом с раздражающими клиентами гостей с маленькими орущими детьми».
«Я как-то работал помощником официанта в одном хорошем ресторане… Так вот мой напарник решил отомстить вредному клиенту, добавив в его кофе дозу ЛСД».
«Я видел, как мой коллега-официант, наслушавшись от клиентки гадостей, отправился на кухню за ее заказом и испортил его. Парень взял тарелку с заказанной пастой, нашел на полу крошечную мокрицу и положил ее в центр тарелки. А потом смотрел, как дама все это съела».