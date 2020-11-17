Как Красная Армия закончила Гражданскую войну

Мало кто из россиян сможет без обращения к поисковику сказать, где, когда и как произошел последний бой Гражданской войны. О нем не сложено песен и не снято фильмов, хотя обстоятельства были вполне героические.

Якутия становится советской

В 1922 году красноармейцы воевали в Якутии с белыми, «зелеными» и повстанцами из местных народностей, постепенно преодолевая сопротивление. 27 апреля 1922 года было объявлено об образовании Якутской Автономной ССР. Многие сложили оружие, но не генерал Пепеляев, к тому времени прозванный «сибирским Суворовым». Интересно, что Пепеляев, учитывая настроения местных русских, в первую очередь купцов и промышленников, воевал не под российским триколором, а под бело-зеленым знаменем Сибирской автономии, провозглашенной в 1918 году.

Пепеляевцам и довелось стать участниками последнего сражения братоубийственной войны. Против них были красноармейцы под командованием Ивана Строда — кадрового военного, полного георгиевского кавалера за Первую мировую войну. Строд командовал многими регулярными частями Красной Армии. Успешно воевал против барона Унгерна, китайцев, японцев, разного рода «зеленых». Когда-то сражался бок о бок с легендарным Сергеем Лазо . В общем, противники стоили друг друга, что и показали дальнейшие события.

По всем правилам воинского искусства

Слобода Амга под Якутском имела стратегическое значение, через нее координировались действия между разбросанными по всей Якутии частями красных — а это были и партизаны, и регулярные подразделения, и отряды чекистов, и части особого назначения (ЧОН). Пепеляев выбрал Амгу как направление главного удара, после падения слободы предполагался штурм Якутска.

С конца декабря 1922 года пепеляевцы занимали один населенный пункт за другим. Активность стала неприятным сюрпризом для представителей «советов»: зима, полюс холода, где морозы опускаются ниже минус 50 °C, а тут боевые действия. [С-BLOCK]

Отряд в 400 человек прошел 200 км за шесть суток и 2 февраля 1923 года ударил по Амге с трех сторон. В атаку шли в полный рост, дерзко и решительно. Амга пала. При потерях в 22 убитых отряд взял 60 пленных, 13 пулеметов, 150 винтовок, много патронов и гранат. Путь на Якутск открыт. 7 февраля прибывает сам Пепеляев.

Все планы спутал отряд Ивана Строда, пробившийся к Амге сквозь непогоду и сопротивление. Строд укрепился с тремя сотнями бойцов на окраине якутской деревни Сасыл-Сысыы, в 25 км севернее Амги. Против красноармейцев — три батальона, кавалерийский дивизион и партизанский отряд Артемьева. Деревня окружена, вечером 14 февраля сюда прибывает Пепеляев и предлагает сдаться, жизнь гарантируется. Раненый Строд отказывается, в свою очередь предлагая сдаться противнику. Над деревней реет красное знамя, бойцы поют «Интернационал». Начинается «Ледяная осада», продлившаяся 18 дней.

Красноармейцы отбивают штурм за штурмом, Пепеляев не хочет оставлять у себя в тылу такой большой отряд неприятеля и приказывает атаковать. Тем более что ему известно о нехватке продовольствия и воды и множестве раненых у осажденных — из перехваченного донесения.

Пепеляев идет на разного рода военные хитрости. Например, на позиции доставлены изъятые в окрестных селениях большие зеркала. Было задумано ослепить осажденных отраженным светом ракет во время ночной атаки и добиться успеха. Ясные лунные ночи срывают замысел. Тогда Пепеляев приказал использовать «якутские танки» — сани со смерзшимся навозом в 5—6 рядов, для прикрытия от огня противника наступающих цепей. Оказалось, недостаточно скорости, а лошади — слишком уязвимы. Сорвались и другие тактические задумки Пепеляева. Красноармейцы держались стойко, хотя вместо воды ели снег и питались трупами павших лошадей и быков, которые служили им защитой от вражеских пуль.

Дело решило взятие Амги 2 марта силами 600 красноармейцев при двух пушках и восьми пулеметах. Отряд пришел из Якутска, к которому Пепеляев даже не подступил, завязнув в боях с отрядом Строда. Третьего марта осажденным в Сасыл-Сысыы перебежчики рассказали, что все кончено. Окопы перед красноармейцами были пусты, пепеляевцы отошли.

Отряд Строда продержался, обороняя небольшое укрепление — 100 шагов в длину и 30—40 шагов в ширину. Передвигались на четвереньках, выпрямившийся получал пулю с вероятностью 100%.

Среди бойцов Строда было убито 63 и ранено 96 человек. В 1924 году Иван Строд получил второй орден Боевого Красного Знамени и продолжил службу в регулярных частях РСФСР.