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Почему на самом деле нельзя снимать обручальное кольцо 

Мира Маркина 7 часов назад
Почему на самом деле нельзя снимать обручальное кольцо
Фото: depositphotos.com
Вокруг обручальных колец ходит много мифов и примет, одна из которых гласит, — обручальное кольцо ни в коем случае нельзя снимать. Но почему? Разбирался "Рамблер".
Надевая обручальное кольцо, мужчина и женщина как бы демонстрируют окружающим, что они состоят в браке. Если же кто-то из супругов решил снять кольцо, таким образом он снимает с себя ответственность за клятву, данную у алтаря. В обществе всегда осуждали людей, нарушающих супружеские обеты.
Более того, для "профилактики" измен в стародавние времена люди пустили поверье, связанное с обручальным кольцом. Согласно ему, если муж или жена снимет украшение, то брак разрушится, а партнер умрет.
По мнению людей того времени, подобный обман мог спровоцировать гнев богов, а следом за ним сокрушительные последствия. Причем не толко для изменщика, но и для всей семьи. Одним из наказаний высших сил считалось инфекционное заболевание: неверный супруг заражался сам, а позже заражал всю семью. У женщины, инфицированной в период беременности, рождались слабые и болезненные дети, или же у нее случался выкидыш.
Еще одна примета, связанная с обручальным кольцом гласит, — нельзя брать для церемонии чужие кольца. Считается, что они притягивают зло. Но и здесь существует рациональное объяснение, — если муж не в состоянии купить кольца, как он будет обеспечивать семью?
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