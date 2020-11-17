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«Почему небо плачет»: эксклюзивная премьера песни Преснякова и Подольской на «Дорожном радио» 

Партнерский материал 3 часа назад
Эксклюзивная премьера на «Дорожном радио»
Фото: Предоставлено пресс-службой артистов
17 ноября на «Дорожном радио» долгожданная премьера песни Владимира Преснякова и Натальи Подольской «Почему небо плачет». В течение трёх дней будущий хит можно будет услышать только в эфире самой душевной радиостанции страны.
Знаменитая пара российского шоу-бизнеса, известная своими прочными отношениями, не часто радует поклонников совместными работами. Тем более заметным и значимым становится каждый такой трек.
Предоставлено пресс-службой артистов
По словам Натальи Подольской, десять лет счастливо прожившей в браке и недавно вновь ставшей мамой, тема расставания, звучащая в этом семейном дуэте, так или иначе близка каждому:

«Можем ли мы с Владимиром петь о грустном? Как и в любой семье у нас тоже бывают волнения и переживания… Но главное — любовь».

Предоставлено пресс-службой артистов
Владимир Пресняков призвал поклонников не воспринимать лирику слишком биографично:

«Мы долго думали и поняли, что такие ситуации случаются в жизни у многих людей, и, может быть, эта песня поможет кому-то пережить сложный момент. Она очень сильно цепляет за душу».

Слушайте «Почему небо плачет» в эфире «Дорожного радио», на dorognoe.ru и в мобильном приложении станции.
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Истории , Наталья Подольская , Владимир Пресняков
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