Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶

Стая китов-убийц окружила корабль и два часа таранила его 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Стая китов-убийц два часа таранила корабль
Фото: Lenta.ru
Стая из шести или семи косаток окружила корабль вблизи побережья Португалии и таранила его два часа. Об этом сообщает издание Newsweek.
В октябре британский яхтсмен Дэвид Смит (David Smith) перегонял корабль из Франции в Гибралтар. В 30 километрах от побережья Португалии к 13-метровой яхте подплыли шесть или семь косаток, также известных как киты-убийцы, и начали таранить судно.

«Меня нелегко напугать, но это было страшно. Активнее всего были юные косатки — самые маленькие. Рулевое колесо очень быстро вращалось при каждом столкновении», — сообщил Смит.

Команда по спутниковому телефону связалась с португальской береговой охраной и доложила о происходящем. Им порекомендовали отключить мотор и спустить парус.
Больше всего в тот момент яхтсмен беспокоился о том, что косатки могут сместить часть корабля, известную как баллер руля.

«Если бы он сломался, у нас были бы настоящие проблемы. Я был готов просить португальскую береговую охрану направить вертолет, чтобы эвакуировать нас», — заявил он.

Примерно через два часа косатки неожиданно уплыли.
Этот инцидент — один из 40 подобных загадочных встреч кораблей с косатками за последние полгода. Океанологи до сих пор пытаются разгадать, что может быть причиной нападений косаток на суда — до этого такие случаи были единичны. Некоторые ученые утверждают, что для косаток таранить лодки — это скорее игра, чем попытки навредить людям или повредить суда. Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять причины странного поведения животных.
Ранее сообщалось, что косатки атаковали британскую яхту в районе мыса Финистерре (Испания). Косатки не оставляли людей в покое около 45 минут.
Видео дня. Найденные танки изумили ученых
Последние новости
Режиссер Роман Виктюк умер после заражения коронавирусом Режиссер Роман Виктюк умер после заражения коронавирусом Бывший президент США перечислил причины слабости России Бывший президент США перечислил причины слабости России В московских школах продлили дистанционку из-за коронавируса В московских школах продлили дистанционку из-за коронавируса
Комментарии 2
Истории , Дэвид Смит
Читайте также
Новости партнеров
Видео
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
00:29
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
Безумный мир
В тайском кофе официантом стал робот
02:00
В тайском кофе официантом стал робот
Безумный мир
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
На видео сняли пони, ехавшего в автобусе
02:02
На видео сняли пони, ехавшего в автобусе
Безумный мир
Почему женщины на Руси не стригли волосы
05:45
Почему женщины на Руси не стригли волосы
Истории
Кем на самом деле была Хюррем-султан
03:45
Кем на самом деле была Хюррем-султан
Люди Истории
Найденные танки, изумившие ученых
08:56
Найденные танки, изумившие ученых
Вещи
Турист чудом спасся от атаковавшего его крокодила
02:50
Турист чудом спасся от атаковавшего его крокодила
Безумный мир Люди
Вараны разнесли следящую за ними свинью
00:38
Вараны разнесли следящую за ними свинью
Безумный мир
Невероятные извержения вулканов, снятые на видео
11:02
Невероятные извержения вулканов, снятые на видео
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение