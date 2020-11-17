Стая китов-убийц два часа таранила корабль

Стая из шести или семи косаток окружила корабль вблизи побережья Португалии и таранила его два часа. Об этом сообщает издание Newsweek.

В октябре британский яхтсмен Дэвид Смит (David Smith) перегонял корабль из Франции в Гибралтар. В 30 километрах от побережья Португалии к 13-метровой яхте подплыли шесть или семь косаток, также известных как киты-убийцы, и начали таранить судно.

«Меня нелегко напугать, но это было страшно. Активнее всего были юные косатки — самые маленькие. Рулевое колесо очень быстро вращалось при каждом столкновении», — сообщил Смит.

Команда по спутниковому телефону связалась с португальской береговой охраной и доложила о происходящем. Им порекомендовали отключить мотор и спустить парус.

Больше всего в тот момент яхтсмен беспокоился о том, что косатки могут сместить часть корабля, известную как баллер руля.

«Если бы он сломался, у нас были бы настоящие проблемы. Я был готов просить португальскую береговую охрану направить вертолет, чтобы эвакуировать нас», — заявил он.

Примерно через два часа косатки неожиданно уплыли.

Этот инцидент — один из 40 подобных загадочных встреч кораблей с косатками за последние полгода. Океанологи до сих пор пытаются разгадать, что может быть причиной нападений косаток на суда — до этого такие случаи были единичны. Некоторые ученые утверждают, что для косаток таранить лодки — это скорее игра, чем попытки навредить людям или повредить суда. Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять причины странного поведения животных.

Ранее сообщалось, что косатки атаковали британскую яхту в районе мыса Финистерре (Испания). Косатки не оставляли людей в покое около 45 минут.