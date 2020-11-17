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Французские журналисты внезапно «похоронили» королеву Елизавету II 

Стелла Шмель 2 часа назад
Королеву Елизавету II «похоронили»
Фото: globallookpress.com
Французские журналисты случайно "похоронили" нескольких известных персон. В частности, на сайте государственного радио Франции Radio France Internationale внезапно были опубликованы некрологи знаменитостей, которые на самом деле живы, сообщает BBC.
Среди "похороненных" оказались королева Елизавета II, футболист Пеле, кубинский революционер Рауль Кастро, экс-президент США Джимми Картер, актер Клинт Иствуд и другие.
Как заявили представители радиостанции, публикация некрологов произошла из-за технической ошибки. Всего было в общий доступ попало около ста некрологов.
Ранее "Рамблер" писал, что были раскрыты суммы гонораров российских звезд за новогодние корпоративы.
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