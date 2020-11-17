Королеву Елизавету II «похоронили»

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Французские журналисты случайно "похоронили" нескольких известных персон. В частности, на сайте государственного радио Франции Radio France Internationale внезапно были опубликованы некрологи знаменитостей, которые на самом деле живы, сообщает BBC.

Как заявили представители радиостанции, публикация некрологов произошла из-за технической ошибки. Всего было в общий доступ попало около ста некрологов.