Королеву Елизавету II «похоронили»

Французские журналисты случайно "похоронили" нескольких известных персон. В частности, на сайте государственного радио Франции Radio France Internationale внезапно были опубликованы некрологи знаменитостей, которые на самом деле живы, сообщает BBC.
Среди "похороненных" оказались королева Елизавета II, футболист Пеле, кубинский революционер Рауль Кастро, экс-президент США Джимми Картер, актер Клинт Иствуд и другие.
Как заявили представители радиостанции, публикация некрологов произошла из-за технической ошибки. Всего было в общий доступ попало около ста некрологов.
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