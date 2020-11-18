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Мужчина не нашел в магазине нужный товар и крупно разбогател 

Lenta.ru 6 часов назад
Мужчина не нашел нужный товар и крупно разбогател
Фото: depositphotos.com
Житель американского штата Теннесси не нашел в магазине нужный лотерейный билет, купил аналог и крупно разбогател. Об этом сообщает информационный портал UPI.
Брайен Фокс (Brien Fox) направлялся в штат Канзас на ежегодную охоту. По дороге он остановился на заправке города Гарнетт и заглянул в магазин, чтобы купить несколько билетов мгновенной лотереи. Он планировал взять билеты Holiday Lucky Times по 5 и 10 долларов (381 и 762 рубля), но их не было в наличии. Тогда он приобрел десятидолларовый билет Jewel Jackpot.

«Пока мне заправляли машину, я стер защитный слой на лотерейном билете», — рассказывает Фокс. Когда американец обнаружил, что выиграл 75 тысяч долларов (5,7 миллиона рублей), он тут же позвонил жене. «Она была в шоке! Она не могла поверить, что это произошло в самом деле», — говорит победитель.

Kansas Lottery
Американец планирует потратить часть денежного приза на взнос оставшейся суммы кредита на образование.

«Я уже и не помню, каково это жить без этих ежемесячных взносов, — признается он. — Этот выигрыш мог достаться кому-то другому, так что я очень благодарен».

Ранее сообщалось, что пара из австралийского штата Новый Южный Уэльс по ошибке купила в магазине не тот товар и озолотилась. Они случайно приобрели лотерейный билет на 12 сентября, хотя изначально планировали поучаствовать в другом розыгрыше.
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