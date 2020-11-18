Почему телохранителями Николая II были только казаки 

Охранять высшее лицо государства — царя, императора, председателя или президента — всегда считалось крайне престижно. Ведь специальным подразделениям поручается не только беречь жизнь руководителя страны, но и выполнять представительские функции. А значит, требования к кандидатам на роль телохранителя предъявляют крайне строгие. Однако в истории России так было не всегда.

Опора на казачество

Долгое время подразделений, которые специализировались бы исключительно на охране царской семьи и её покоев, просто не существовало. В первые столетия Древней Руси охраной Рюриковичей занимались их дружинники. Чуть позже, при Иване Грозном , эта обязанность была возложена на конный Государев полк, который состоял из тысячи мужей высокого положения — бояр и дворян.

Непосредственно в царских покоях службу несли представители царской охраны — рынды (от др. -рус. «рыдель» или «рындель» — знаменосец).

Как правило, это были юноши — представители знатных фамилий. Таким образом Иван IV старался добиться лояльности знати. Правда, позднее охранные функции при царе были переданы опричникам, к которым у государя доверия было побольше.

Защита первых Романовых была поручена стрельцам, но уже к концу XVII века полагаться на них стало весьма проблематично, о чём свидетельствовала череда стрелецких бунтов. В итоге Пётр I принял решение создать первые полки Российской императорской гвардии — Преображенский и Семёновский. В 1700 году они получили статус лейб-гвардии, после чего начали официально охранять царя.

При этом гвардейцы, как и все их предшественники, не только следили за покоем государей, но и непосредственно участвовали в боевых действиях: и в заграничных кампаниях, и во внутренних переворотах. Именно благодаря «телохранителям» на престол удалось взойти Екатерине I и Екатерине Великой. Последняя и приняла решение постепенно отказаться от услуг гвардейцев. Её в поездках впервые начали сопровождать донские казаки.

В течение долгого времени именно на казачество будут переложены основные защитные функции. Казаки, в частности, несли службу по охране Павла I и членов его семьи, Александра I во время походов охранял лейб-гвардии Казачий полк.

С прицелом на Кавказ

В 1813 году в битве при Лейпциге бойцы лейб-гвардии Казачьего полка спасли Александра I от плена. Позднее император в благодарность сформирует Собственный Его Императорского Величества Конвой, ядром которого станет Черноморская сотня полка, а затем кубанские и терские казаки.

Впрочем, первое штатное подразделение конвоя — лейб-гвардии Кавказско-Горский взвод — будет сформировано лишь в 1828 году. Причём сделано это будет в первую очередь в политических целях.

Изначально взвод состоял из представителей знатный кавказских семей — узденей и князей.

В первом его составе было 12 представителей от Большой и Малой Кабарды, девять чеченцев, семь кумыков, пять мурз и узденей ногайцев Тахтамышевских, пять представителей народов Джамбойлуковского, по одному — от Едисанского и Караногайского, по два — от Туркменского и Саблинского.

По задумке императора Николая I, такое разнообразие должно было гарантировать Российской империи мир на Кавказе на фоне идущей там войны и соблюдение местными племенами всех соглашений. Кроме того, служба в столице империи должна была привить горцам европейскую культуру и взгляды, «цивилизовать» их. Именно для этого предусматривалась периодическая ротация низших чинов взвода — раз в четыре года.

На деле же всё выходило несколько иначе. Горцы продолжали носить свои национальные костюмы, их повседневный быт выстраивали с учётом культурной и религиозной специфики, что явно мешало их «европеизации». Кроме того, сама охрана императора кавказцами носила чисто символических характер, основное значение в этом деле всё так же отдавалось казакам.

Для этого в составе конвоя в 1832 году даже появилось подразделение, предназначенное исключительно для охраны государя — Команда кавказских линейных казаков. Остальные части так или иначе участвовали в боевых действиях и преимущественно сопровождали императора в поездках — как свидетельство лояльности Кавказа.

Тем не менее эксперимент был признан успешным, о чём говорит создание в конвое новых команд, формировавшихся по национальным и религиозным признакам. Например, появилась команда лезгин, команда Закавказского конно-мусульманского полка, крымско-татарский эскадрон.

Доверяй, но проверяй

В то же время, при всей визуальной терпимости, к отбору горцев подходили очень строго, стараясь не допускать к императору людей, в которых не было абсолютной уверенности. Например, в конвой не брали чеченцев, поскольку те были одними из главных противников империи в ходе войны на Кавказе. К тому же, в отличие от грузин или осетин, они были мусульманами, что усложняло ассимиляцию.

Но самое главное — у чеченцев не было знати, принадлежность к которой была обязательным условием попадания в конвой для горцев.

Никакие другие качества при этом, конечно же, не учитывались.

Хотя известны и исключения. Например, в 1860 году по приказу императора Александра II на службу был принят сын пленённого предводителя кавказских горцев — Шамиля — Мухаммед-Шефи. Однако это было чуть ли не последним проявлением «заложничества».

С воцарением Александра II структура конвоя сильно изменилась. Он формировался из двух подразделений: лейб-гвардии Кавказского и лейб-гвардии Кавказского казачьего эскадронов. В первый входили четыре взвода: команды грузин, горцев, лезгин и мусульман. Второй был разделен на две части, представлявшие кубанское и терское войска. Именно казаки несли всю тяжесть службы, чего не скажешь о горцах-конвойцах. Так что решение расформировать их подразделения в 1882, уже после окончания войны на Кавказе, нельзя считать неожиданным. Тоже самое произошло с командой крымских татар в 1891 году.

С той поры и до самого конца империи государя охраняли только терские и кубанские казаки, среди которых, впрочем, было немало представителей различных национальностей.