Россияне рассказали реальные жуткие истории про лес

Россияне в Сети обсудили свой опыт походов в лес и "по грибы". Как выяснил "Рамблер", страшные истории происходят не только в кино, но и в реальной жизни. По крайней мере, в России.

Некоторые рассказывают о своих странных, но очень пугающих ощущениях:

"Однажды оказалось на поляне, где стояла огромная качель, и несколько беседок. Поляна круглая, ещё подумала как ритуальная, если убрать всё это человеческое. Села кататься, катаюсь, и мысли куда-то ушли, как в трансе, ну, думаю, привет вестибулярочка, но расслабилась и отдалась процессу. И как начало меня пробирать ощущение что я не одна, а что что-то огромное бестелёсое рассматривает меня как удав мышь. Я не верующая, но мысленно начала молиться, сошла с качели, и начала спешно уходить, а ощущение взгляда стало еще пристальней только уже с ехидцой, и мол, ну-ну подруга. Иду значит иду, и вдруг понимаю что я очутилась снова на этой поляне. Разобрала истерика) самое обидное что не взяла телефон. Начала разговаривать с лесом, просить прощения если нарушила чей-то покой, поклонилась на четыре стороны, погладила зачем-то землю, и ощущение взгляда отпустило, и я ушла и не заблудилась. Провалялась потом с температурой несколько дней, без сил) такая вот чертовщина".

Другие рассказывают о том, как жутко себя чувствовали, когда без конца ходили по кругу:

"Мой крестный живет за 180 км от Москвы. Лет 20 назад работал в поле в деревне. И чтобы дойти до деревни (до дома) надо было через поле идти. В итоге всю ночь черти водили. Пока отче наше говорить не стал. Уже стало светать смотрит — а он по кругу ходил. А ему казалось как будто все после вдоль и поперёк обошёл— а выйти не смог. В итоге молитвы помогли. Также было с моей тетей родной — она всегда любила ходить в лес за грибами или ягодами одна, всегда хорошо ориентировалась в лесу. А тут раз и не может выйти из леса — куда не пойдет — возвращается на тоже место— в итоге тоже молитвы помогли— уже пить захотела. Пила из лужи. Думала что все хана. Как молитвы почитала, сразу нашла выход. Видимо черти водили по кругу…"

"У нас в деревне есть небольшой лес, там заблудиться просто невозможно, куда-нибудь да выйдешь. Однажды папа пошёл за грибами, ну и сбился с пути, раза 5 выходил на одно и тоже место. Весь день там проходил, понял, что дело не чистое. Начал просить лешего, чтоб отпустил, говорил, что 3 детей маленьких ждут его, не смогут без него. И наткнулся на какую-то речку. И по ней вышел к местному озеру. Вернулся затемно — грязный, уставший. И ещё, речки у нас в деревни нет никакой, откуда она там взялась непонятно. В лес после этого папа ходить не перестал, и речку эту никогда больше не встречал", — рассказывают пользователи Сети в одном из популярных сообществ.

Кто-то просто находит в лесу странные пугающие предметы:

"В этом году провалилась в болото!

Причем предчувствие было. Ходила, бродила, и не нравится мне место, странное, один сплошной мох, и вот я планирую выйти из леса, и я одной ногой до задницы в воде…Я знатно испугалась.

Сердце стучало часа 2.

Однажды глубоко в дебрях леса стояла раскладушка. Раскладушка…! В дремучем темном бору. Пятки мои нормально сверкали…"

"Мы один раз череп нашли в лесу. А ещё однажды в лесу встретили дедушку, который заблудился и неделю жил в лесу, ел сыроежки одни. И когда мы с ним выезжали из леса, встретили машину милицейскую с его женой. Забрали…".

*Прим.ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.