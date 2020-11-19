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Стало известно, сколько россиян считают себя настоящими мужчинами

Стелла Шмель
3 часа назад
Специалисты провели исследование среди мужского населения России и выяснили, сколько считают себя "настоящими мужчинами". Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечается в исследовании аналитического центра НАФИ, респонденты назвали качествами настоящего мужчины мужественность, смелость, ответственность и порядочность.
"Большинство мужского населения страны (56%) считают, что они обладают качествами "настоящего мужчины". При этом чем выше должность, уровень дохода и чем больше размер их семьи, тем более выражена уверенность мужчины в своем соответствии образу",
- отметили авторы исследования.
В опросе приняли участие 1600 человек.
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