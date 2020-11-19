Метеорит в одночасье сделал гробовщика миллионером

Индонезийский гробовщик в одночасье стал миллионером, после того как на его участок упал метеорит стоимостью 1,4 миллиона фунтов стерлингов (141,2 миллиона рублей). Об этом сообщает издание The Sun.

33-летний Джошуа Хутагалунг (Josua Hutagalung) находился во дворе, когда метеорит размером с футбольный мяч пробил крышу его дома и упал на веранду. Эксперты утверждают, что космическому камню весом 2,2 килограмма около 4,5 миллиарда лет.

Хутагалунг, у которого три сына, уже продал метеорит коллекционеру.

«Я делал гроб недалеко от дома, когда услышал удар, из-за которого мой дом пошатнулся. Как будто на нас упало дерево, — вспоминает индонезиец. — Он (метеорит — прим. «Ленты.ру») был слишком горячим, чтобы взять его в руки, поэтому жена подхватила его мотыгой и занесла в дом».

За неожиданно упавший с неба метеорит мужчина получил сумму, эквивалентную 30-летнему заработку гробовщика. Он планирует потратить часть вырученных с продажи денег на строительство церкви.

«Еще я всегда мечтал о дочери; надеюсь, это знак, что скоро мне посчастливится завести дочь», — отметил он.