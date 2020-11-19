Психиатр рассказал, как не сойти с ума в пандемию 

Вторая волна COVID-19 усиливает общественную тревогу и панику. Если еще весной люди были уверены, что до конца года нам удастся победить пандемию, то сейчас оптимистичный настрой улетучился. Как сохранить здравый рассудок, несмотря на обстоятельства? Разбирался "Рамблер".

В беседе с "АиФ" главный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе дал несколько советов тем, кто не может справиться с дурными мыслями в период пандемии коронавируса.

В первую очередь эксперт посоветовал не строить больших планов и не корить себя за отсутствие былой продуктивности. По словам эксперта, в данный момент весь мир находится в состоянии неопределенности. Вот почему опасно строить долгосрочные планы. К тому же, если они не воплотятся в жизнь, это вновь может спровоцировать упадок сил.

Людям, которым в связи с пандемией пришлось работать удаленно, Кекелидзе рекомендовал соблюдать четкий график труда и отдыха: 8 часов работать и 8 часов отдыхать. Психиатр подчеркнул, что переработки не приведут к блестящему результату, а лишь усугубят качество работы.

Эксперт также призвал людей, не способных справляться с тревогой самостоятельно, обращаться к специалистам: к психологу или психиатру. Большое заблуждение думать, что их посещают лишь люди с серьезными психическими нарушениями. В настоящее время многие обращаются за помощью к экспертам для того, чтобы поправить свое душевное здоровье, и в этом нет ничего зазорного.

И наконец, Кекелидзе подчеркнул, — в это непростое для всего мира время очень важно с пониманием и добротой относиться друг к другу, поддерживать связь с близкими и быть лояльнее к людям в целом.