Вечером в среду, 18 ноября, издание Sputnik Армения опубликовало видео охваченного огнём продуктового магазина в селе Нор Айкаджур Мартакертского района в Нагорном Карабахе. Рядом стоял хозяин магазина — Армен. Это он и поджёг здание.

«Вчера узнали, что до завтра до 21.00 дали время уйти. Всё вывезти нет возможности, поэтому самое правильное сейчас — это сжечь. Не оставлю туркам. Дом чуть ниже. Его тоже подожгу. Ничего не забираем из дома, не было возможности в такие короткие сроки управиться. Только детские вещи и вывезли, поэтому правильнее всего сжечь Нашим трудом никто другой не будет жить», — рассказал журналисту Армен.

Первые дома в послевоенном Нагорном Карабахе запылали ещё неделю тому назад: в первые дни после прекращения огня. Армяне в тех районах Нагорного Карабаха, которые в ближайшие дни должны были перейти в состав Азербайджана, не захотели оставлять азербайджанцам своё имущество.

И не только.

В сети появились видео, как местные жители разрывают могилы и забирают с собой останки своих почивших родственников.

Армяне опасались, что эти останки осквернят азербайджанцы. У них были основания для подобных опасений: в сети распространялись свидетельства того, как азербайджанские солдаты поступают с захваченными христианскими святынями и памятниками.

Позже — 14 ноября — на сайте Кремля появилось сообщение о переговорах президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

«В разговоре с Ильхамом Алиевым Владимир Путин, в частности, обратил внимание, что в районах, которые в соответствии с трёхсторонним Заявлением возвращаются Азербайджанской Республике, расположены христианские храмы и монастыри. В этой связи он подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь.

Президент Азербайджана проявил на этот счёт понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона», — указывалось в сообщении.

Однако дальнейшие действия азербайджанских солдат показали: Баку не в состоянии гарантировать ни безопасность христианских святынь, ни их нормальную церковную жизнедеятельность.

Камни вопиют

Заверения Алиева в том, что христианские святыни в Нагорном Карабахе будут сохранены, появилось в тот же день, когда Армянская апостольская церковь сообщила об осквернении храма Шуши.

«С болью узнали, что в ночь с 9 на 10 ноября, после соглашения о прекращении огня и боевых действий в Арцахе, подписанного между руководителями Армении, Азербайджана и России, азербайджанцы, вторгшиеся в город Шуши в Арцахе, осквернили собор Сурб Аменапркич Казанчецоц (Святого Христа Всеспасителя), оставив свой след на внешних и внутренних стенах церкви», — говорилось в заявлении отдела межцерковных связей Первопрестольного Святого Эчмиадзина, которое опубликовали 14 ноября.

Произошедшее назвали «открытым вандализмом и проявлением нетерпимости».

«Мы решительно осуждаем случившееся», — указывалось в заявлении.

Армянская апостольская церковь призвала международное сообщество «поднять свой голос и предпринять соответствующие шаги, чтобы не дать властям Азербайджана в Арцахе проявить такие варварские и антиармянские настроения в отношении религиозных и культурных памятников и обелисков».

Так церковь отреагировала на фотографию исписанного граффити оскорбительного содержания храма. До этого также появились видео сбрасывания креста с другой церкви в Нагорном Карабахе, а также разрушения одного из каменных крестов — хачкаров.

Однако чем дольше времени проходило с момента заключения перемирия, тем больше в интернете появлялось свидетельств, что на контролируемой Азербайджаном территории под угрозой оказались не только христианские храмы, но и их прихожане.

Как оккупанты

В среду, 18 ноября, армянский уполномоченный по правам человека Арман Татоян выложил видео, как азербайджанские солдаты силой ведут куда-то пожилого армянина. Один из солдат бьёт сзади старика ногой.

«Это видео показывает, как азербайджанские военнослужащие унижают пожилого человека, этнического армянина и подвергают его явному бесчеловечному обращению с исключительным цинизмом. Они делают это только потому, что этот пожилой человек является этническим армянином», — написал Татоян.

Соцсети

Он заявил, что это видео — очередное доказательство «системной политики Азербайджана по этнической чистке и геноциду террористическими методами в Арцахе (Нагорном Карабахе — Ред.)». Татоян подчеркнул, что подобные действия запрещены международным правом и вообще возмутительны.

«В настоящее время мы завершаем совместные работы с защитником прав человека Арцаха по закреплению этого доказательства, чтобы направить его в международные органы», — подчеркнул Татоян.

Видео вызвало осуждение в сети.

«Дать пинка старику — очень мужественно со стороны азербайджанского солдата. И ведь это сначала сняли на видео, а потом выложили в интернет. Видимо, повод для гордости», — прокомментировал его Александр Коц — военный журналист, побывавший в Нагорном Карабахе в начале нынешней войны, а сейчас возглавляющий «Комсомольскую правду в Беларуси».

У него на канале в Τelegram есть и другие свидетельства «подвигов» азербайджанских солдат в Нагорном Карабахе, среди которых — видео мародёрства в брошенных армянами домах и квартирах, фото вандализма по отношению к памятнику первому министру обороны Армении в Шуше, а также видео стрельбы азербайджанцев по памятнику в честь павших в Великой Отечественной Войне в селе Аветараноц.

Кадр из этого видео попал в подборку фотографий азербайджанских солдат на портале Lost Armour. Эти снимки могут шокировать неподготовленного пользователя. На одном из них два азербайджанских солдата позируют на фоне человеческих скелетов. На лице одного из солдат — улыбка.

На двух других фото — человек, к горлу которого приставлен нож. Его зубы выбиты, рот — в крови. Не некоторых фото азербайджанские военные складывают пальцы в символ «серых волков» — турецкой ультраправой пантюркистской организации, сторонники которой есть и в России. Члены организации обвинялись в зверствах по отношению к мирному населению стран, в военных конфликтах на территории которых они принимали участие.

Ещё на одном из снимков — разграбленная пасека. Ну а фото с трофейной и сожжённой техникой неприятеля — не счесть.

Эти и другие свидетельства того, как ведут себя азербайджанские солдаты на территории Нагорного Карабаха, могут дорого обойтись Баку.

Умножить на ноль

В войне в Нагорном Карабахе азербайджанская пропаганда достигла невиданных высот. Азербайджан дошёл даже до создания фейковых аккаунтов в соцсетях для работы с армянским населением.

«С первого дня внедрялась идея, что Армении не нужна Россия. Что армянская армия сильна сама по себе, что нужно отказываться от помощи России, что Россия — оккупант. Основная цель была представить Россию в виде некоего тирана. Всё это поддерживалось фейковой информацией, что армянская армия везде побеждает, что Азербайджан практически разгромлен. То есть полная дезинформация», — описал поведение работавших из Азербайджана, Турции и Великобритании аккаунтов Эдгар Григорян — руководитель проекта по мониторингу, анализу и обработке информации в интернете DataLocator.

Сейчас же, по его словам, эта сеть распространяет информацию о том, что Армению «обманули и продали.

»Также всячески муссируется тема, что всё организовала Россия для расширения собственного влияния на Кавказе», — отмечал Григорян 18 ноября в интервью RT.

Эксперты отмечали и поведение азербайджанских дипломатов. Так, политолог-американист Дмитрий Евстафьев призвал сотрудников МИД РФ учиться у посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль-оглы «как надо работать с диаспорами, национальными общинами, с медийными фигурами и политическими партиями». Евстафьев охарактеризовал работу Бюльбюль-оглы как работу «высшего класса», пускай и с манипуляциями, но высококлассными.

Но на достигнутом Азербайджан останавливаться не собирается.

«Интересные новости поступают из Парижа. Пташки сообщают, что президент Азербайджана Ильхам Алиев находится в поисках авторитетного французского пиар-агентства, для того, чтобы поправить свой пошатнувшийся в Европе после событий в Нагорном Карабахе имидж. Поисками, якобы, занимается бывший посол Азербайджана во Франции Эльчин Амирбеков, который в настоящее время занимает пост советника жены Алиева Мехрибан», — сообщил 18 ноября популярный в России Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».

Авторы канала уверены, что лёгким выправление имиджа для президента Азербайджана не будет.

«С этим могут быть сложности: во Франции очень сильная армянская диаспора и не каждый пиарщик согласится пиарить Алиева даже за очень большие деньги», — указывалось в публикации.

С учётом же появившихся фото и видео творимых азербайджанскими солдатами в Нагорном Карабахе бесчинств, имидж и Алиева, и всего Азербайджана действительно может серьёзно пострадать.

Но это лишь в том случае, если армяне перестанут почивать на лаврах и надеяться на действительно сильную диаспору, а возьмутся за работу. В конце концов, как отмечают сами армяне, излишняя самоуверенность, нежелание меняться, идти в ногу со временем, надежда на высокий боевой дух и погубила руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Армении. Если сейчас в деле Армения не извлечёт уроков из проигранной информационной войны, армяне рискуют утратить и те территории Нагорного Карабаха, которые остаются под их контролем.

Тем более, успехи азербайджанской дипломатии и пропаганды свидетельствуют: при правильной постановке задачи, мотивации и настрое для профессионалов нет ничего невозможного.