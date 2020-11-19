Как защитить свой телефон от взлома 

После недавней ситуации с российским футболистом Артемом Дзюбой , когда в Сеть попало его интимное видео, многие задумались о содержимом своих телефонов и правилах безопасности в интернете. "Рамблер" выяснил, как защитить свой смартфон от взлома и не допустить утечки личных данных.

Использовать сложные пароли

Все много раз слышали о необходимости сложных паролей, однако многие продолжают использовать простые комбинации, которые легко подобрать: например, дату рождения или фамилию. Лучше не пренебрегать этим правилом и в качестве пароля выбирать несвязные наборы цифр и букв разного регистра. Также плохая привычка ставить везде один и тот же пароль.

Отключать Wi-Fi и Bluetooth

Если вы не пользуетесь функциями беспроводного подключения, не забывайте их отключать. Именно Wi-Fi и Bluetooth позволяют залезть в ваш телефон удаленно. Особенно осторожно стоит быть с бесплатными сетями Wi-Fi. Известно немало случаев, когда данные пользователей утекали в Сеть. Злоумышленники активно используют открытые точки доступа для взлома.

Не хранить в телефоне личные данные

Чтобы избежать последствий, не стоит хранить в телефоне данные, которые вам бы не хотелось потом увидеть в интернете. Сексолог Ольга Василенко считает, что если заводить подобную переписку, лучше не снимать свое лицо и другие части тела, по которым человека могут узнать. По словам специалиста, к ней часто обращаются с жалобой, что бывший партнер шантажировал снимками, продавал их или выкладывал в интернет.

Эта рекомендация касается не только видео и фото интимного характера. Не стоит также хранить в телефоне и отправлять кому-либо по смс фотографии банковских карт, ПИН, CVC-коды и другие персональные данные.

Не заходить на сомнительные сайты

Странные письма, выигрыш в лотерее при переходе по ссылке, рекламные баннеры, — все это потенциальная угроза для вашей безопасности в Сети. Не стоит также скачивать непроверенные файлы и приложения и вводить везде, где просят, информацию о себе: номера телефонов, адреса и ФИО. Лучше максимально очистить свой след в цифровой среде.

Не откладывать обновления

Пока взломщики придумывают способы украсть чьи-то данные, разработчики наших телефонов и приложений тоже не спят. Часто обновления включают в себя исправление ошибок предыдущей прошивки и улучшения, касающиеся защищенности устройства.